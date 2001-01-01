Bażantarnia Jump&Run - miesiąc do zawodów

Już tylko miesiąc pozostał do kultowych zawodów Bażantarnia Jump&Run. Trwa wielkie odliczanie do imprezy, która odbędzie się w niedzielę, 7 września. Zapewnij sobie miejsce na zawodach i zapisz się już teraz!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ponownie zaprasza wszystkich miłośników biegów z przeszkodami na czwartą edycję zawodów Bażantarnia Jump&Run. W tym roku impreza odbędzie się 7 września. To coroczne sportowe wydarzenie, które cieszy się dużym zainteresowaniem. Start, meta oraz całe miasteczko zawodów będzie mieściło się na polanie z wiatami, w Parku Miejskim Bażantarnia. To piękny, zielony teren, z którego na co dzień bardzo chętnie korzystają mieszkańcy Elbląga i przyjezdni. I to właśnie tutaj rozstawione zostaną dmuchane tory przeszkód, które dostarczą wszystkim uczestnikom mnóstwo radości i zabawy. Wydarzeniem towarzyszącym będzie festyn „Wybierz sport, nie nałogi”, który promuje zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.

Zawody Bażantarnia Jump&Run rozegrają się na dystansie 1,5 km (Bieg Junior oraz Bieg Family) oraz na 2,5 km (Bieg Classic) w poszczególnych kategoriach:

Bieg Junior – dzieci: 6-10 lat oraz 11-16 lat;

Bieg Family – dzieci i młodzież: 4-15 lat + opiekun;

Bieg Classic – open: od 16 lat.

W Biegu Junior i Family na zawodników będzie czekać 7 przeszkód, a w Biegu Classic 10 dmuchańców. Każdy uczestnik, który ukończy zawody otrzyma pamiątkowy medal.

ZAPISY

Zgłoszenia na zawody Bażantarnia Jump&Run przyjmowane są do 3 września lub do wyczerpaniu limitu za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście uczestników. Przypominamy, że sam zapis nie gwarantuje udziału w zawodach i nie rezerwuje miejsca na liście startowej.

Wszystkie szczegóły dotyczące zawodów znajdują się w regulaminie, stronie www.mosir.elblag.eu oraz mediach społecznościowych MOSiR Elbląg.

Zapraszamy całe rodziny do wspólnej, emocjonującej zabawy w Bażantarni!

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg.

Sponsor główny: ML Polyolefins i Stella Green.

Sponsorzy strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Salon Łazienkowy Awangarda

Sponsorzy i Partnerzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Centrum Handlowe Ogrody, Stacja Paliw MOYA, RTS Elbląg.