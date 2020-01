Będą strzelać bramki na hali

W najbliższą niedzielę piłkarki Hanzy Elbląg rozegrają w Hali MOS turniej futsalowy. Rywalkami elblążanek będą zespoły z województwa pomorskiego i warmińsko mazurskiego oraz Unfreeze Górzno – zespół, który jeszcze niedawno rywalizował w żeńskiej ekstraklasie.

W niedzielę (5 stycznia) piłkarki Hanzy Elbląg rozegrają kolejny turniej futsalowy. Tym razem elblążanki będą gospodyniami, a mecze rozgrywane będą w hali MOS przy ul. Kościuszki.

Turniej zapowiada się bardzo interesująco: do Elbląga przyjedzie m.in. zespół Unifreeze Górzno, który jeszcze dwa lata temu (w sezonie 2017/18) grał w ekstraklasie piłki nożnej kobiet. Obecnie zespół walczy o utrzymanie się na drugim szczeblu rozgrywek.

Ciekawie prezentują się też goście z województwa pomorskiego. Gdyby wziąć pod uwagę występy na boiskach trawiastych, to jednym z faworytów byłaby tczewska Pogoń (wicelider grupy drugiej II ligi). Druga z drużyn województwa pomorskiego – GKS Żukowo zajmuje 6. miejsce w pomorskiej III lidze.

Nasze województwo reprezentują Jeziorak Iława oraz Stomilanki Olsztyn. Gospodynie wystawią dwa zespoły, a stawkę zamknie Polonia Markusy – zespół niezgłoszony do rozgrywek ligowych.

- Chcemy by na naszych imprezach miały szansę zagrać takie drużyny jak Markusy, ich sekcja nie jest zgłoszona do rozgrywek, więc dla tej drużyny będzie to okazja do sprawdzenia się na tle ligowej drużyny – informuje Kamil Zdziech z KKS Hanza Elbląg.

Elbląskie zawody będą kolejnym turniejem, w którym wezmą udział elblążanki. 29 grudnia Hanza zajęła drugie miejsce na turnieju w Żukowie.

Turniej w Elblągu rozpocznie się o godzinie 10. Zwycięzcę powinniśmy poznać przed godziną 16. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, dwie najlepsze drużyny zmierzą się w półfinałach i finale. Wstęp wolny.