Zaczynamy kolejny sezon Aktywuj się z MOSiR-em. Na początek zapraszamy na bezpłatne zajęcia Jogi, Zumby i Turbo Spalania, które w tym tygodniu odbędą się w budynku krytego lodowiska.

Wakacje dobiegły końca, a po letniej przerwie sporo osób stara się wrócić do zdrowych nawyków i aktywnego spędzania czasu, a część osób chce po raz pierwszy skorzystać z takich ćwiczeń. I właśnie z myślą o wszystkich chętnych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował ofertę różnorodnych zajęć.

Aktywuj się z MOSiR-em to program różnorodnych zajęć rekreacyjnych, które odbywają się m.in. w sali do fitnessu czy na specjalnie przygotowanej do tego płycie lodowiska. 7 września rozpoczynamy kolejny sezon, w którym będzie można skorzystać z zajęć Jogi, Zumby oraz Turbo Spalania.

– W najbliższym tygodniu, czyli od 7 do 11 września, zapraszamy na cykl bezpłatnych zajęć, które będą przygotowane w taki sposób, aby każdy mógł spróbować, w czym czuje się najlepiej – mówi Marek Kucharczyk, zastępca dyrektora MOSiR. – W tym roku musieliśmy dopasować naszą ofertę do sytuacji związanej z koronawirusem i wszelkimi obostrzeniami. Należy tu jednak podkreślić, że wszystkie nasze obiekty są bezpieczne, wszędzie restrykcyjnie przestrzegamy zasad i wytycznych Ministerstwa Zdrowia, więc serdecznie zapraszamy na nasze zajęcia. A jest w czym wybierać.

Bezpłatne zajęcia w ramach Aktywuj się z MOSiR-em:

Wtorek, 8 września

godz. 19.00 JOGA

godz. 20.15 ZUMBA

Środa, 9 września

godz. 19.00 TURBO SPALANIE

Czwartek, 10 września

godz. 20.15 ZUMBA

Piątek, 11 września

godz. 19.00 TURBO SPALANIE

JOGA

Vinyasa Yoga jest energetyczną formą jogi, podczas której płynnie przechodzi się między pozycjami. Jest ona przeznaczona dla wszystkich, a każdy ćwiczy według swoich aktualnych możliwości i potrzeb. Ważnym elementem jest zsynchronizowanie ruchu z oddechem. Dzięki jodze stajemy się silniejsi i bardziej elastyczni. Zajęcia będą odbywały się we wtorki o godz. 19.00. Prowadzi je Agata Derebecka, certyfikowany, międzynarodowy instruktor jogi Hatha/Vinyasa RYT 200h Yoga Alliance.

ZUMBA

Na format zajęć składają się szybkie i wolne rytmy wzmacniające i rzeźbiące sylwetkę w sposób charakterystyczny dla aerobiku czy fitnessu, aby w rezultacie w unikalny sposób połączyć spalanie tkanki tłuszczowej z modelowaniem mięśni. Stosowane ruchy taneczne oparte o trening cardio (trening aerobowy) są łatwe do wykonania. Zajęcia, które prowadzi Marcin Wierzbicki, będą odbywały się we wtorki i czwartki o godz. 20.15.

TURBO SPALANIE

Oparte będzie na zasadach treningu Tabata, czyli zajęć opracowanych w oparciu o trening interwałowy. Łączy się tu ćwiczenia w taki sposób, aby poprawić wydolność i wytrzymałość organizmu. Trening ten oparty jest na dużym wysiłku i następujących, we właściwych odstępach, przerwach na odpoczynek, co pozwala ciału na kolejne jeszcze intensywniejsze serie. Prowadzi to do maksymalnej stymulacji mięśni całego ciała oraz do silnego pobudzenia spalania tkanki tłuszczowej. Zajęcia prowadzi Anna Woronowicz, a odbywać się będą w środy i piątki o godz. 19.00.

Zajęcia Jogi, Zumby oraz Turbo Spalania będą w sali fitness w budynku Krytego Lodowiska przy ul. Karowej 1. Koszt uczestnictwa w zajęciach od 14 września to każdorazowo 13 zł od osoby. Bilety można nabywać tuż przed zajęciami w kasie lodowiska. Od nowego sezonu będzie możliwość korzystania z zajęć w ramach karty Multisport.

Więcej informacji na stronie: mosir.elblag.eu oraz pod numerem: 55 625 30 00.