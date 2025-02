Bieg Piekarczyka – tańszy pakiet tylko do piątku!

Fot. MOSiR

8 czerwca Elbląg ponownie będzie w centrum sportowych wydarzeń. To wszystko za sprawą 16. edycji Biegu Piekarczyka, który od lat przyciąga setki biegaczy spragnionych adrenaliny, rywalizacji i niepowtarzalnej atmosfery. To ostatni moment, by skorzystać z najtańszej ceny pakietu startowego.

Bieg Piekarczyka to nie tylko zwykła rywalizacja. To połączenie tradycji i niepowtarzalnego klimatu, który tworzą biegacze z Elbląga, Polski i zagranicy. Od wielu lat wydarzenie gromadzi na starcie zarówno doświadczonych zawodników, jak i amatorów stawiających swoje pierwsze kroki w świecie biegów ulicznych. Wszystko to przy fantastycznym dopingu mieszkańców. Zapisy na 16. Elbląski Bieg Piekarczyka (10 i 5 km oraz bieg drużynowy) trwają, a tylko do 28 lutego (piątek) można skorzystać z promocyjnej ceny wpisowego wynoszącej 60 zł. Warto się pospieszyć, ponieważ im bliżej do startu, tym koszt pakietu wzrasta. Uwaga: zapisanie się na listę startową bez uregulowania płatności nie jest tożsame z rezerwacją ceny oraz miejsca na liście. Zapisy znajdziesz na stronie elektronicznezapisy.pl. Jeśli chciałbyś przygotować się do startu w gronie innych biegaczy, Bartnicki Team Elbląg będzie właściwym wyborem. Bezpłatne treningi odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałek, środę i piątek o 18:30 na bieżni przy ul. Saperów, a wkrótce przeniosą się do Bażantarni. Nie zwlekaj. Zegar tyka, a liczba miejsc na liście startowej jest ograniczona. Szczegóły, regulamin oraz zapisy dostępne są na stronach: mosir.elblag.eu oraz biegpiekarczyka.pl. Organizatorami XVI Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Sponsor strategiczny ML Polyolefins, Stella Green. Patronat honorowy Prezydent Elbląga Michał Missan.

MOSiR