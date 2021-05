„Cesarskie Kadyny”, czyli nowy Zielony Punkt Kontrolny

„Zielony Punkt Kontrolny to oryginalna polska koncepcja powierzchni z siecią stałych punktów kontrolnych do uprawiania orienteeringu, znanych na świecie pod nazwą Permanent Orienteering Courses" – podaje strona ZPK. Taki punkt powstał właśnie w Kadynach. Zobacz zdjęcia z inauguracji.

Za inicjatywą stoją Elbląski Klub Orienteeringu EKO GRYF, Nadleśnictwo Elbląg i Folwark Kadyny Hotel & SPA. Otwarcie punktu odbyło się dziś (28 maja) w historycznej lokalizacji, bo na terenie dawnej letniej rezydencji cesarza Wilhelma II. Podczas spotkania zaprezentowano mapy proponowanych tras orienteeringu, turystyczną i sportową.

- Lasy Państwowe są głównym miejscem dla uprawiania tej dyscypliny sportu – mówił o orienteeringu Mariusz Potoczny, nadleśniczy w Nadleśnictwie Elbląg. Przypomniał, że od 2011 r. przyjęto praktykę ustawiania słupków w lesie, by można było uprawiać orienteering nie tylko podczas zawodów, ale w każdym dogodnym momencie. - Nazwano ten projekt właśnie Zielony Punkt Kontrolny. Obecnie powstają one jak grzyby po deszczu, to już 124 miejsce w Polsce – zaznaczał. Na terenie Nadleśnictwa Elbląg to trzeci taki punkt, po Bażantarni i Prochowni.

- Jeżeli ktoś zaliczy wszystkie te 76 punktów, to otrzyma specjalny medal – podkreślał Bolesław Czechowski z Elbląskiego Klubu Orienteeringu EKO GRYF.

- Cieszę się bardzo, że takie inicjatywy powstają i z tych map, z których będziemy tu wszyscy korzystać przez lata – mówiła pani Maja Neumann z Folwarku Kadyny, gospodyni dzisiejszego spotkania. Podkreśliła, że w dobie pandemii orienteering to świetny sposób na podejmowanie aktywności fizycznej.

- To wspaniała sprawa dla promocji gminy – mówiła o nowym punkcie Magdalena Dalman, burmistrz Tolkmicka. - Będziemy informować o tych punktach, chętnie udostępnimy te mapy w punktach informacji turystycznej czy w muzeum – zaznaczyła.

Podczas spotkania wręczono specjalne Certyfikaty Zielonego Punktu Kontrolnego, które otrzymały Elbląski Klub Orienteeringu EKO GRYF, Nadleśnictwo Elbląg i Folwark Kadyny Hotel & SPA. Certyfikaty przyznaje Fundacja Sport i Przyroda. Nie zabrakło też okazji do zaprezentowania, jak działa cały system rejestracji wyników podczas zawodów.

- Jest oparty o tzw. pen-drive'y – tłumaczyła Janina Banach z klubu EKO GRYF. - To one potwierdzają, że byliśmy na danym miejscu i wtedy można kontynuować bieg – zaznaczała. Cały wynik jest przesyłany do systemu komputerowego, a zawodnik otrzymuje informację o czasie na poszczególnych odcinkach - mówiła. Nie trzeba w zasadzie nic robić - oczywiście prócz zbliżenia się do odpowiedniego punktu...

„Orientację sportową możesz uprawiać w każdym wieku, bez względu na to, czy lubisz biegać, jeździć na rowerze, nartach, czy poruszasz się na wózku inwalidzkim . Jest to sport zarówno dla osób, które chcą wyczynowo trenować jak i dla tych, które pragną po prostu aktywnie spędzić czas na łonie natury” - czytamy na stronie Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Więcej tutaj.