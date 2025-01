Chwilo trwaj...

... jesteś taka piękna. W tradycyjnym konkursie rzutów z połowy, jeden z kibiców Elbasketu, pan Grzegorz, trafił do kosza z połowy boiska i zgarnął nagrodę ufundowana przez jednego ze sponsorów elbląskich koszykarzy. Drużyna Arkadiusza Majewskiego też dała kibicom powody do radości i pokonała GAK Gdynia. Zobacz zdjęcia.

Koszykarze Elbasketu nie zwalniają tempa. Dziś ofiarą drużyny Arkadiusza Majewskiego została Gdyńska Akademia Koszykówki Gdynia. W pierwszej kwarcie elblążanie urządzili sobie festiwal strzelecki i rozgromili młodą gdyńską drużynę 28:7. W drugiej części meczu goście trochę otrząsnęli się z elbląskiego prysznica i momentami nawiązywali walkę. Ale to gospodarze nadawali rytm wydarzeniom na parkiecie. Na przerwę gospodarze schodzili mając 27 punktów zapasu (50:23)

W przerwie spotkania odbył się tradycyjny konkurs rzutów z połowy. Zasady są proste: trzech kibiców elbląskiej drużyny ma po dwie próby na trafienie do kosza z połowy boiska. Dziś panu Grzegorzowi w drugiej próbie ta sztuka się udała. W nagrodę otrzymał bon na 1000 zł ufundowany przez jednego ze sponsorów elbląskiej drużyny.

A po przerwie elbląscy koszykarze stwierdzili, że na trybunach jest zbyt spokojnie i można by trochę niepewności co do zwycięstwa w serca kibiców wlać. W 23. minucie po trójce Przemka Zamojskiego gospodarze prowadzili już 56:23 i... postanowili podać rękę gdyńskiej młodzieży. A ta chwile słabości Elbasketu wykorzystywała. Na tyle skutecznie, że na 19 sekund przed końcem trzeciej części spotkania zniwelowała straty do siedmiu punktów (65:58). Ostatnie słowo w tej części meczu należało jednak do Piotra Prokurata, który tuż przed końcem trafił jeszcze „za dwa“.

W czwartej kwarcie wszystko wróciło do normy. Na początku ostatniej części meczu losy spotkania wziął w swoje ręce Przemek Zamojski i w 36. minucie było już 76:60. Gdynianie mimo starań nie byli w stanie nawiązać walki i gospodarze zanotowali piąte zwycięstwo z rzędu.

W kolejnych meczach elblążanie będą musieli radzić sobie bez Przemka Zamojskiego, który wkrótce rozpocznie przygotowania do sezonu w koszykówce 3x3. W następnej kolejce elblążanie zmierzą się w Kruszwicy z miejscowym Basketem 2010.

Energa Basketball Elbląg – Energa GAK Gdynia 89:68 (28:7, 22:16, 17:35, 22:10)

Elbasket: Zamojski 27 (5), Jastrzębski 20, Stawiak 17 (3), Pawlak 10, Prokurat 6, Szuszkiewicz 5 (1), Budziński 4,, Szarszewski, Jakubów, Kloska