Ciężki bój w Piasecznie

Zacięta walka trwała dziś (10 grudnia) przy tenisowych stołach w meczu pomiędzy Returnem Piaseczno, a Mlexerem Elbląg. Ostatecznie obie drużyny podzieliły się punktami.

Lider II ligi nie wszedł dobrze w ten mecz. Dwa pierwsze single tenisiści Mlexera oddali rywalom do zera i już od początku musieli gonić wynik. Ten „zimny prysznic“ podziałał - do gier deblowych elblążanie przystępowali przy stanie 2:2.

Oba zespoły zdawały sobie sprawę, że deble mogą być kluczem do wygrania meczu. Na pierwszym stole, „zgodnie z planem“ Piotr Kołaciński i Wojciech Chrząszcz wygrali swój pojedynek, oddając rywalowi tylko jeden set. Na drugim... Po dwóch setach mogło się wydawać, że Wiktor Franc i Andrzej Makowski zdobędą dla gości punkt. Prowadzili 2:0, gospodarze zdołali jednak przełamać elblążan i odwrócić losy starcia. Po deblach 3:3.

W drugim bloku gier singlowych emocje buzowały do samego końca. Zacięty pojedynek Macieja Chojnickiego z Andrzejem Makowskim skończył się sukcesem gościa. Na drugim stole w równie zaciętym boju Maciej Kotarski wygrał z Wiktorem Francem. I znów remis.

Dwa ostatnie starcia. Na pierwszym stole „punkt za punkt“. Piotr Kołaciński z Borysem Massalskim 1:3. Na drugim Sebastian Musiał prowadzi 2:1 z Ryszardem Grzelakiem. Kapitan elbląskiego zespołu jednak robi to, co do niego należy. Wygrywa dwa ostatnie sety i ratuje cenny punkt dla Mlexera.

Jutro (11 grudnia) elblążanie zmierzą się w Warszawie z miejscową Spójnią.

Return Piaseczno - Hotel Kahlberg Mlexer Elbląg 5:5

Mlexer: Makowski (2), Grzelak (1), Franc (1), Kołaciński (0,5), Chrząszcz (0,5)

Chojnicki Maciej - Piotr Kołaciński 3:0 (8, 7, 11)

Maciej Kotarski - Ryszard Grzelak 3:0 (3, 6, 7)

Massalski Borys - Andrzej Makowski 0:3 (-8, -6, -5)

Sebastian Musiał - Wiktor Franc 1:3 (-6, 11, -6, -7)

Sebastian Musiał, Massalski Borys - Piotr Kołaciński, Wojciech Chrząszcz 1:3 (-7, -6, 6, -7)

Chojnicki Maciej, Maciej Kotarski - Andrzej Makowski, Wiktor Franc 3:2 (-9, 7, -5, 4, 2)

Chojnicki Maciej - Andrzej Makowski 1:3 (-9, -5, 8, -9)

Maciej Kotarski - Wiktor Franc 3:1 (7, -8, 8, 11)

Massalski Borys - Piotr Kołaciński 3:1 (9, 10, -9, 7)

Sebastian Musiał - Ryszard Grzelak 2:3 (11, -7, 9, -8, -7)