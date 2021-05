Co słychać u młodych tenisistów stołowych

Podopieczni trenera Jana Kinala swoją przygodę z tenisem stołowym rozpoczęli stosunkowo niedawno. Po występach w turniejach towarzyskim przyszedł czas na sukcesy na mistrzostwach województwa. Zobacz zdjęcia z treningu.

Najpierw trzeba obejść Halę Sportowo-Widowiskową dokoła. Z tyłu znajdują się wejścia do małych salek. W jednej z nich trenują tenisiści stołowi Mlexera Elbląg. Codziennie od poniedziałku do piątku od 16.30 przez dwie godziny salę okupuje najmłodsze pokolenie zawodników, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki przy stole. Najmłodszą grupa liczy 28 zawodników, trenuje ich Jan Kinal. Weekendy to czas sprawdzania swoich umiejętności na turniejach.

- W tym sezonie ze względu na pandemię jest ich bardzo mało - mówi Jan Kinal, trener najmłodszej grupy tenisistów stołowych Mlexera.

Po zluzowaniu obostrzeń jego podopieczni wzięli udział w dwóch turniejach. W Olecku elblążanie nie odnieśli większych sukcesów. Jak się później okazało, był to tylko falstart.

2 maja w Lidzbarku Warmińskim odbyły się mistrzostwa województwa warmińsko-mazurskiego w kategorii młodzików i kadetów. Największą niespodziankę sprawiły dziewczyny: Oliwia Tazuszel i Anna Malewicz, które wywalczyły brązowy medal w drużynie w kategorii młodziczek. Sukces tym większy, że dziewczyny na co dzień rywalizują w młodszej kategorii żaków.

- Z Anią bardzo dobrze rozumiemy się przy stole. Trener nas tak dobrał w parę - mówi Oliwia Tazuszel.

- Ja jestem leworęczna, Oliwia gra prawą ręką. Możemy wtedy grać np. dwa forhendy na stole. Dzięki temu często rywalki nie mogą nas rozgryźć - dodaje Anna Malewicz.

Anna Malewicz dołożyła drugi brąz w grze mieszanej, gdzie wystąpiła z Adamem Piotrowskim (Dekorglass Działdowo). - To jak na razie największy mój sukces. Wcześniej wygrywałam też różne turnieje towarzyskie - mówi tenisistka.

kadeci Mlexera: Jan Pietrusiński (z lewej) i Tomasz Ignaciuk (fot. Michał Skroboszewski)

Warto też zwrócić uwagę na awans męskiej drużyny w składzie: Tomasz Ignaciuk i Jan Pietrusiński na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. Zawody odbędą się w połowie czerwca w Rawie Mazowieckiej. Na zawodach w Lidzbarku Warmińskim chłopcy zajęli także trzecie miejsce w deblu w kategorii kadetów.

- Przyszedłem do klubu w lutym 2019 r. Tak naprawdę trenowaliśmy rok. Potem przyszła pandemia i obostrzenia bardzo utrudniły proces szkoleniowy - mówi Jan Kinal. - Jako trener bardzo jestem zadowolony z tego, co moi podopieczni zademonstrowali w Lidzbarku Warmińskim.

Kolejnym sprawdzianem dla jego podopiecznych będą mistrzostwa naszego województwa w najmłodszych kategoriach skrzatów i żaków w Giżycku 22 maja. - Poziom jest bardzo wyrównany. Jedziemy walczyć. Optymizmu i woli walki nam nie zabraknie - mówi trener.

W sekcji trenuje 28 dzieci. Część z pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 16. I nie jest to przypadek, bo uczniowie klasy drugiej z „szesnastki“ jedną z lekcji wychowania fizycznego przeznaczają na treningi tenisa stołowego. W ten sposób do klubu trafiły Oliwia Tazuszel i Anna Malewicz. - Trener zaproponował nam wstąpienie do klubu i profesjonalne treningi - mówią zawodniczki.

- Nawiązaliśmy też współpracę z Sportową Szkołą Podstawową nr 3, z której na zajęcia wychowania fizycznego z tenisa stołowego uczęszczają dwie klasy.

Inaczej droga do klubu wyglądała w przypadku Tomasza Ignaciuka, który mieszka w Węzinie. - Zaczynałem od rekreacyjnego grania z kolegami na szkolnym korytarzu. Tenis stołowy w Mlexerze wcześniej trenowali moi bracia i to oni skierowali mnie do klubu - mówi Tomasz Ignaciuk.

- Ja zaczynałem od piłki nożnej w Olimpii. Potem stwierdziłem, że zacznę trenować tenis stołowy. Rok temu przyszedłem na treningi i zostałem - dodaje Jan Pietrusiński.

Jeszcze w tym sezonie, jeżeli tylko warunki pozwolą, klub chciałby zorganizować konsultacje sportowe lub turniej dla dzieci. W lipcu planowany jest obóz sportowy dla najlepszych zawodników. Potem dwa tygodnie odpoczynku i w połowie sierpnia rozpoczną się przygotowania do następnego sezonu.

Młodzi tenisiści Mlexera są wspierani przez Urząd Miejski, Energę - Grupę Orlen, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz lokalnych sponsorów.