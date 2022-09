Co warto wiedzieć przed Bażantarnia Jump&Run

Zakończyły się zapisy na Bażantarnia Jump&Run, a listy startowe wypełniły się po brzegi. Na kilka dni przed zawodami przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące biegu przez dmuchane przeszkody, a w tym program imprezy, miejsca odbierania pakietów, parkingi i atrakcje dodatkowe.

Bez wątpienia będzie to jedna z największych i najciekawszych imprez sportowo-rekreacyjnych w naszym mieście. Organizatorzy gorąco zapraszają także kibiców, by swoją obecnością wsparli zawodników. Przy okazji zawodów odbędą się także inne atrakcje, w postaci strefy gastronomicznej i pokazów klubów sportowych.

Poniżej najważniejsze informacje jakie powinni wiedzieć uczestnicy

Dystanse i trasa

Uczestnicy Bażantarnia Jump&Run startują na dwóch dystansach: 1,5 km (6 dmuchanych przeszkód) i 2,5 km (9 dmuchanych przeszkód).

Start wszystkich biegów odbędą się z polany z wiatami w Lesie Miejskim Bażantarnia przy ul. Sybiraków, a meta będzie znajdować się w tym samym miejscu. Na początek start Biegu Junior (dzieci 6-16 lat) zaplanowano na 10:00. Bieg Family (dorosły + dziecko) ruszy o 11:30. Bieg Classic (16 lat i więcej) wystartuje natomiast o 13:00.

Trasa Biegu Junior i Biegu Family to 1,5 km z 6 dmuchanymi przeszkodami. Trasa Biegu Classic to 2,5 km, z 9 dmuchanymi przeszkodami. Starty odbywać się będą co 1-2 minuty w grupach około 10 osób. Na linii startu-mety wyznaczony będzie punkt z wodą. Zobacz mapę Biegu Junior i Biegu Family oraz mapę Biegu Classic.

Biuro zawodów

Biuro zawodów czynne będzie 10 września 2022 r. (sobota) w godz. 11:00-17:00 w Centrum Handlowym Ogrody (sponsora wydarzenia) oraz w dniu imprezy, 11 września 2022 r. (niedziela) w godz. 8:30-13:00 na polanie z wiatami w Bażantarni.

W dniu 10 września w biurze zawodów będzie możliwość zapisania się jeszcze na Bieg Classic (jeżeli będą wolne miejsca). Takiej możliwości nie będzie w dniu rozpoczęcia imprezy, czyli 11 września. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji i odbioru pakietu startowego.

Będzie także możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu. W tym wypadku należy stawić się w biurze zawodów z oświadczeniem i upoważnieniem podpisanym przez osobę startującą w biegu (plik do pobrania ze strony elektronicznezapisy.pl) oraz ksero dowodu osoby startującej (do wglądu).

Rozgrzewka i regeneracja

Rozgrzewki odbędą się przed startem każdego z trzech Biegów. Pomogą one zawodnikom odpowiednio przygotować się do biegu. Miejscem rozgrzewek będzie polana z wiatami, a poprowadzi je trener personalny Anna Woronowicz.

Nagrody

W Biegu Junior i Family wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe medale. W tych biegach nie będzie obowiązywał pomiar czasu. Natomiast z czasem będą zmagać się uczestnicy Biegu Classic, a trzy najszybsze kobiety i trzech najszybszych mężczyzn w tej kategorii otrzyma pamiątkowe puchary. Ceremonia wręczenia nagród w Biegu Classic odbędzie się o godzinie 15:00 na scenie, na terenie polany z wiatami.

Parkingi i zakończenie zawodów

Parkingi dla samochodów znajdować się będą: przy Górze Chrobrego (ul. Chrobrego) i przy ul. Kościuszki (przy cmentarzu). Organizatorzy proszą o korzystanie z tych miejsc.

Atrakcje towarzyszące

Wybierz sport, nie nałogi - pod takim hasłem odbędzie się niedzielny rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny. Aktywne spędzanie wolnego czasu, jako sposób na walkę z uzależnieniami, będą promowały elbląskie kluby sportowe. Będzie możliwość wzięcia udziału w grach i zabawach z piłką, odbędą się zajęcia i pokazy z podstaw boksu, a także gry w rugby w kontakcie i rugby tag bezkontaktowe. Każdy będzie mógł również spróbować swoich sił na ergometrach i airbike.

Będzie również możliwość wspólnego ćwiczenia z Beatą Bandurską, która odnosi znaczące sukcesy w sportach sylwetkowych. Zapraszamy również do specjalistycznego namiotu Stowarzyszenia Edukator, gdzie malowanie twarzy, bańki mydlane, zabawy z chustą animacyjną, konkurs plastyczny, będą również obecni psycholog i pedagog. Festyn potrwa w godzinach 10-14.

Będzie można skorzystać także ze strefy gastronomicznej, przygotowanej przez firmę WAiTW.

Program imprezy

Sobota, 10.09.2022 r.

11.00 – 17.00 wydawanie pakietów startowych oraz kart startowych - biuro zawodów

Centrum Handlowe Ogrody, ul. Płk. Stanisława Dąbka 152, 82-300 Elbląg.

Niedziela, 11.09.2022 r.

1. Bieg Junior (dzieci 6-16 lat)

8:30 - 9:45 Wydawanie pakietów oraz kart startowych

9:50 Wspólna rozgrzewka

10:00 Start Biegu Junior (starty co 1-2 minuty w grupach 10-20 osobowych)

2. Bieg Family (dorosły + dziecko)

8:30 - 11:15 Wydawanie pakietów oraz kart startowych

11:20 Wspólna rozgrzewka

11:30 Start Biegu Family (starty co 1-2 minuty w grupach 10-20 osobowych)

3. Bieg Classic (16 lat i więcej)

8:30 - 13:00 Wydawanie pakietów oraz kart startowych

12:50 Wspólna rozgrzewka

13:00 Start Biegu Classic (starty co 1-2 minut w grupach 10-20 osobowych)

15:00 Zakończenie biegu – uroczysta dekoracja najlepszych zawodników

Sponsorzy

Organizatorami Bażantarnia Jump&Run są Urząd Miejski w Elblągu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Klub Sportowy Trójeczka.

Sponsorem jest Centrum Handlowe Ogrody

Partnerami wydarzenia są: Lasy Państwowe, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz WAITW – firma spawalnicza i biuro pracy, właściciel Gaming Room i E-Bike.

Patronat Honorowy objął Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.