Concordia liderem

Efektownym zwycięstwem zakończył się kolejny pojedynek Concordii Elbląg w ForBet IV lidze. Pomarańczowi ograli na boisku w Starym Polu ekipę Mrągovii Mrągowo 4:1. I to mimo braku kilku ważnych zawodników.

Drugie spotkanie rozegrane na miejscowym boisku miało być dla drużyny trenera Krzysztofa Machińskiego trudniejsze. A to z tego względu, że Mrągovia uznawana jest za jedną z lepszych ekip, która gra w najwyższej wojewódzkiej klasie rozgrywkowej. Na dodatek w poprzednim sezonie ten zespół miał duże szanse na awans na wyższy szczebel, a skład rywala niewiele się od tego czasu zmienił. Concordia przystępowała do rywalizacji osłabiona brakiem Michała Lewandowskiego czy Mateusza Szmydta, natomiast w składzie gości również były absencje, które wpływały na siłę przyjezdnych.

Wydawało się więc, że pojedynek będzie w miarę wyrównany, ale boisko pokazało, że Concordia jest na tę chwilę drużyną lepszą. Od początku zdominowała to spotkanie i stwarzała liczne sytuacje. W 3. minucie Patryk Wieliczko niecelnie główkował. Skuteczniejszy w tym elemencie piłkarskiego rzemiosła był natomiast Sebastian Drewek, który w 9. minucie zamienił na gola podanie z rzutu rożnego Radosława Bukackiego. W 17. minucie Sebastian Tomczuk posłał mocną piłkę z własnej połowy, futbolówka odbiła się od murawy i przelobowała wychodzącego z bramki Adriana Orła. Elblążanie rozgrywali kolejne akcje i podwyższyli rezultat spotkania. W 28. minucie Patryk Wieliczko wbiegł w pole karne, jego strzał obronił najpierw golkiper Mrągovii, ale po chwili dobitka gracza Concordii była już skuteczna. Rywal mimo przewagi gospodarzy zdołał odpowiedzieć za sprawą główki Mamadou Baha w 39. minucie.

W drugiej połowie to Mrągovia była częściej przy piłce i mogła zdobyć gola, ale w kapitalnej sytuacji przestrzelił Mamadou Bah. W bramce refleksem wykazywał się także Kacper Leszczyński. Concordia broniła się mądrze. Dało to efekt w 75 minucie, gdy Mariusz Pelc z bliska trafił do siatki Mrągovii. Wygrana z dała Pomarańczowym awans na pozycję lidera w lidze.

Concordia Elbląg – Mrągovia Mrągowo 4:1 (3:1)

1:0 – Drewek (9. min.), 2:0 – Tomczuk (17. min.), 3:0 – Wieliczko (28. min.), 3:1 – Bah (39. min.), 4:1 – M. Pelc (75. min.)

Concordia: Leszczyński – Pelc, Szawara, Drewek (51 Błaszczyk), Nestorowicz (62 Piech), Tomczuk, Bukacki, Skierkowski, Kopka, M. Pelc (78’ Łojeczko), Wieliczko