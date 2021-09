Concordia przekroczyła Granicę

Concordia Elbląg ograła na boisku przy ul. Krakusa drużynę Granicy Kętrzyn 1:0 (1:0). Decydującą bramkę dla gospodarzy zdobył Radosław Bukacki w końcówce pierwszej części gry. Ekipa miejscowych zmierzyła się jednak z wymagającym rywalem, który sprawił sporo problemów zespołowi trenera Krzysztofa Machińskiego.

Dla elblążan był to pojedynek z bezpośrednim rywalem w walce o wysokie lokaty w IV lidze. Granica Kętrzyn zajmowała trzecią pozycję w tabeli. Concordia przystępowała do rywalizacji jako lider tych rozgrywek i faworyt tego spotkania. Na boisku jednak trudno było dostrzec różnicę w jakości gry, co sprawiało, że pojedynek był bardzo ciekawy.

Przyjezdni zaczęli dobrze, mieli większe posiadanie piłki i atakowali bramkę Michała Leszczyńskiego, aczkolwiek nie stwarzali wtedy zbyt wielu sytuacji. Concordia dobrze ustawiła się na murawie i szukała swoich szans w kombinacyjnych akcjach. W 12 minucie Patryk Wieliczko zagrał w pole karne do Mariusza Pelca, który minął się z futbolówką. Po chwili z rzutu wolnego strzelał Mateusz Szmydt, ale Kacper Leszczyński popisał się skuteczną interwencją. Gdy wydawało się, że pierwsza część będzie remisowa, Radosław Bukacki z rzutu wolnego sprytnym strzałem trafił do bramki rywala.

Concordia w drugiej części zagrała lepiej, ale Granica także miała bramkowe szanse. W 56 minucie Radosław Bukacki znalazł się w polu karnym, ale jego strzał obronił Mateusz Papliński. Ekipa gości odpowiedziała efektowną akcją, gdy po rzucie rożnym z kilku metrów nie trafił Seweryn Strzelec. W kolejnej sytuacji wykazał się Paweł Pelc, który wybił futbolówkę z bramki elblążan. Concordia w efekcie jest niepokonana i odskakuje rywalom w lidze.

Concordia Elbląg – Granica Kętrzyn 1:0 (1:0)

1:0 – Bukacki 45 min.

Concordia Elbląg: Leszczyński – Pelc, Lewandowski, Szawara, Błaszczyk (67' Nestorowicz), Skierkowski (46' Kruczkowski), Drewek, Bukacki, Szmydt, Wieliczko (45' Kopka), M. Pelc