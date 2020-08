Concordia zaprasza do szkółki

(fot. Concordia Elbląg)

MMKS Concordia Elbląg rozpoczyna nabór do nowo tworzonej grupy z rocznika 2015. Jeśli Twoje dziecko kończy w tym roku 5 lat, interesuje się piłką nożną i rozpiera je energia, to warto rozważyć zapisanie go na treningi w czołowej szkółce piłkarskiej w województwie.

Zajęcia w grupie naborowej prowadzą znani ze świetnego kontaktu z dziećmi fachowcy – trenerzy Daniel Ciesielski i Dawid Kucharzewski. Pierwsze zajęcia ruszają już w sierpniu. Nie zastanawiaj się! Już teraz przyprowadź swoją pociechę na treningi, które odbywają się na stadionie przy ul. Krakusa. Więcej szczegółów na temat zajęć uzyskać można bezpośrednio u trenerów Daniela Ciesielskiego (tel. 507 582 159) i Dawida Kucharzewskiego (tel. 507 943 008).

Concordia Elbląg