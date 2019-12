Czas na podsumowanie

Zakończył się cykl sparingów grup młodzieżowych Akademii Piłkarskiej Olimpii, który wiązał się z międzynarodową rywalizacją. Okazję do sprawdzenia swoich umiejętności otrzymały roczniki 2003-2006.

Łącznie żółto-biało-niebiescy rozegrali 8 spotkań. Wyniki w kwestii meczów sparingowych są sprawą drugorzędną, to zawsze okres sprawdzania różnych wariantów taktycznych, także personalnych związanych z testowaniem przydatności nowych zawodników. Materiał do analizy i wprowadzenia korekt przed kolejną rundą ligową. Zachowując jednak poprawność statystyczną informujemy, że Olimpia wygrała 5 meczów zdobywając 29 bramek. Golem, który na dłużej pozostanie w pamięci jest niewątpliwie trafienie Adriana Szantyra (rocz. 2004). Pomysł, decyzja, zachowując przy tym efektowność i efektywność - to wszystko złożyło się na piękną bramkę strzeloną przewrotką.

Jak wspominaliśmy impreza została wsparta dzięki wsparciu Gminy Miasta Elbląg i tym samym do Elbląga przyjechały drużyny z Kaliningradu, Kowna oraz Grudziądza. Najciekawszym spotkaniem był pojedynek Olimpii rocz. 2005 z Be1 Nacionaline Futbolo Akademija Kowno. - W meczu otwierającym imprezę, pierwsza połowa była znakomita i życzyłbym sobie, abyśmy w każdym spotkaniu grali tak szybko, agresywnie i skutecznie w odbiorze, a jednocześnie z pomysłem i polotem w ofensywie. - tak podsumował spotkanie trener Olimpii rocz. 2005 Rafał Starzyński prowadzący drużynę wspólnie z Bohdanem Konarzewskim.

Rozegrane mecze:

środa (11 grudnia):

Olimpia Elbląg (2005) - Baltika Kaliningrad (2005) 4:0 (Mateusz Głowiński, Wojciech Stróżewski, Szymon Grączewski, Jan Piróg)

Olimpia Elbląg (2006) - Baltika Kaliningrad (2006) 3:5 (Borys Duda, Aleksay Boguslawski, Adrian Roszak)

sobota (14 grudnia):

Olimpia Elbląg (2004) - Be1 NFA Kowno (2004) 4:2 (Bartosz Mowczyn, Dawid Winiarski, Adrian Szantyr x2)

Olimpia Elbląg (2006) - Be1 NFA Kowno (2006) 1:2 (Paweł Saunders)

niedziela (15 grudnia):

Olimpia Elbląg (2005) - Be1 NFA Kowno (2004/2005) 1:3 (Mateusz Głowiński)

Olimpia Elbląg (2005) - Be1 NFA Kowno (2005/2006) 5:1 (Jan Piróg, Filip Sznajder, Alan Dziurdzia, zawodnik testowany #2)

Olimpia Elbląg (2005) - Olimpia Grudziądz (2005) 7:1 (Mateusz Głowiński, bramka samobójcza, Filip Sokół, Jan Piróg, Artur Łąpieś x2, zawodnik testowany #1)

środa (18 grudnia):

Olimpia Elbląg (2003) - Baltika Kaliningrad (2003) 4:2 (Jakub Branecki, Jakub Szpakowski x2, Filip Jaźwiński)

- Dziękujemy drużynom Baltiki Kaliningrad, Be1 NFA Kowno oraz Olimpii Grudziądz za skorzystanie z zaproszenia wzięcia udziału w zawodach i mamy nadzieję, że w przyszłości przyjdzie nam ponownie spotkać się na piłkarskich boiskach. - przekazał specjalista ds. mediów i marketingu Olimpii, Łukasz Wesołowski, dodając: - Podziękowania kierujemy również w stronę byłego trenera bramkarzy grup młodzieżowych Olimpii, czyli Daniela Okuniewskiego, który na co dzień zajmuje się pracą w akademii w klubie z Kowna i przyczynił się do zrealizowania opisanych wyżej zawodów.

