Czwartek w rytmie disco

Już jutro, 29 sierpnia, Lodowisko Helena opanują miłośnicy jazdy na rolkach. O 17:00 ruszy „Disco Rolkowisko”, ostatnie wydarzenie kończące „Wakacje z MOSiR-em”. Uczestnicy będą mogli liczyć na muzyczne hity, konkursy i słodkie upominki. Udział bezpłatny.

Zabierzcie znajomych, rodzinę i sąsiadów – im nas więcej, tym lepsza zabawa! Na miejscu czeka na Was muzyka, która porwie Was do tańca i sprawi, że każdy zakręt stanie się jeszcze bardziej ekscytujący. Oprócz przypomnienia sobie (lub odkrycia na nowo) uroków jazdy na wrotkach, organizatorzy przygotowali również gry i konkursy, w których będzie można otrzymać słodkie upominki.

Nie ważne czy jesteś początkującym, czy doświadczonym rolkarzem - Disco Rolkowisko, to wydarzenie dla każdego. Spotkajmy się w czwartek, 29 sierpnia, na Lodowisku Helena. Początek zaplanowany jest na godz. 17:00, a całość potrwa do 18:00. Warto zabrać ze sobą własne rolki lub wrotki, na miejscu nie ma wypożyczalni sprzętu. Wstęp na imprezę jest całkowicie bezpłatny. Do zobaczenia na rolkowisku!