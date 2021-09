Czwartoligowcy bez punktu

To nie była najlepsza sobota dla naszych czwartoligowców. Rezerwy Olimpii wysoko przegrały z Jeziorakiem Iława. Concordia Elbląg zostawiła punkty w Lidzbarku Warmińskim i straciła fotel lidera. Kryzys braniewskiej Zatoki wciąż trwa...

Rezerwy 06

Bolesną lekcję futbolu otrzymali piłkarze rezerw Olimpii w Iławie. Jeziorak – będący przed tą kolejką wiceliderem IV ligi – nie miał żadnej litości. Wynik 6:0 dla gospodarzy mówi sam za siebie. Żółto-biało-niebiescy byli dwa tempa z tyłu za gospodarzami. Już w pierwszej połowie gospodarze trzykrotnie pokonali strzegącego bramki rezerw Ariela Szymonowicza, po przerwie dołożyli kolejne trzy. I zajęli fotel lidera.

Jeziorak Iława – Olimpia II Elbląg 6:0 (3:0)

Bramki: 1:0 – Flis (20. min.), 2:0 – Sagan (27. min.), 3:0 – Sedlewski (45. min.), 4:0 – Kwiatkowski (53. min.), 5:0 – Czarnota (62. min.), 6:0 – Galas (77. min.)

Olimpia II: Szymonowicz – Mazurek, Wierzba (46' Filipczyk), Kazimierowski, Baranowski, Danowski (46' Branecki), Zając, Kottlenga (70' Łabecki), Winiarski, Szantyr, Pokrywka (46' Kozera)

Zatoka... jak zwykle

Znacie? Znamy. To przeżyjmy to jeszcze raz. Zatoka Braniewo do przerwy wygrywała jedną bramką z Motorem Lubawa. Ten scenariusz kibice braniewskiej drużyny dobrze znają. Po przerwie... ten scenariusz też już był w tym sezonie przerabiany. Motor najpierw wyrównał za sprawą Radosława Majewskiego, a kilka minut później Cezary Sobolewski z rzutu karnego pozbawił Smoki nawet jednego punktu.

Motor Lubawa – Zatoka Braniewo 2:1 (0:1)

Bramki: 0:1 – Szymanowski (24. min.), 1:1 – Majewski (60. min.), 2:1 – Sobolewski (65. min., karny)

Zatoka (skład wyjściowy): Kosowski – Jastrzębski, D. Wieliczko, Jakimczuk, Levenko, Szymanowski, Kimso, B. Wieliczko, Szpakowski, Graczyk, Wolak

Concordia traci fotel lidera

Stadion w Lidzbarku Warmińskim jest twierdzą. Miejscowa Polonia nie przegrała u siebie od roku. I w meczu z Concordią Elbląg podtrzymała dobrą passę. Miejscowi wyszli na prowadzenie w pierwszej połowie, W 64. minucie Mateusz Szmydt doprowadził do remisu. Komplet punktów został jednak w Lidzbarku Warmińskim, kiedy w 79. minucie Kacper Leszczyński skapitulował po raz drugi.

Polonia Lidzbark Warmiński – Concordia Elbląg 2:1 (1:0)

Bramki: 1:0 – Dajnowski (24. min.), 1:1 – Szmydt (64. min.), 2:1 – Dziemidowicz (79. min.)

Concordia: Leszczyński – Piech (62' Kruczkowski), Szmydt, Kopka, Tomczuk, Skierkowski, Szawara, Drewek, M. Pelc, Lewandowski, Łęcki (78' Nestorowicz)