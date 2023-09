Dart w Elblągu. Do celu i do zera

Elbląska Kuźnia Darta Shanghai – to stowarzyszenie zrzeszające miłośników popularnej gry, które wkrótce oficjalnie rozpocznie “urzędowanie” w Domu Rektora nad rzeką Elbląg. O rozgrywkach, w których liczy się nie tylko celność, ale też liczenie i mocna psychika, opowiedzieli nam Katarzyna Gliniecka i Przemysław Cegielski.

Double, triple, bull...

Stowarzyszenie powstało 14 lutego 2022 r. Należy do niego 14 osób, chociaż w poszczególnych rozgrywkach bierze udział więcej uczestników.

- Część z nas działała we wcześniejszym stowarzyszeniu, które powstało w okolicach 2012 roku, więc to “Shanghai” w nazwie jest nawiązaniem do tego dziedzictwa – podkreśla Przemysław Cegielski, sekretarz stowarzyszenia. - Z czasem działalność tej poprzedniej grupy się rozmyła, ale jednak gra po barach "na sofcie" ciągle gdzieś się w Elblągu przewijała. Postanowiliśmy to reaktywować na poważnie. Od jakiegoś czasu spotykamy się regularnie co tydzień, a od turnieju 17 września stałym miejscem naszych spotkań będzie Dom Rektora. Dzięki temu, że sprzedaż alkoholu będzie tam oddzielona od miejsca rozgrywek, możemy jako stowarzyszenie zaprosić do grania także osoby poniżej 18 roku życia, jeśli będą miały zgodę opiekunów.

- Lokal to w przypadku darta dość newralgiczna sprawa, musi być na tyle duży, by pomieścił więcej tarcz, żeby turnieje mogły przebiegać odpowiednio sprawnie – uzupełnia Katarzyna Gliniecka, wiceprezes Elbląskiej Kuźni Darta.

Dart ma kilka wariantów, ale wspólnym mianownikiem jest zejście w punktacji “do zera”. Elbląscy gracze do zera schodzą z puli 501 punktów, to najpopularniejszy rodzaj rozgrywki. Tarcza jest podzielona na 20 sektorów, jej zewnętrzny pierścień to double mnożący punkty razy 2 (i na nim powinien wylądować ostatni rzut “na zero”), wewnętrzny to triple, gdzie punkty liczą się razy 3. Środek to oczywiście “bull” warty 50 punktów. Bull gra ważną rolę w dwóch przypadkach: przy ustalaniu kolejności rzucania i jeżeli po 45 lotce nikt nie osiągnął wartości 0. Wtedy wygrywa zawodnik, który rzucił bliżej środka tarczy. Skoro jesteśmy przy liczbach, dodajmy, że tarcza jest zawieszona na wysokości 1,73 m, rzuca się z odległości 2,37 m.

Żółwik, soft, steel...

Dart ma też swoisty savoir-vivre.

- Przy tarczy nie ma picia, nie ma jedzenia. Jak gram, to gram, a nie konsumuję. Każdy pojedynek zaczyna się “żółwikiem” między zawodnikami i sędzią, czyli tzw. markerem – mówi Przemysław Cegielski.

- Ważny jest też fair play, wzajemny szacunek, brak naśmiewania się np. z czyjegoś rzutu – dodaje Katarzyna Gliniecka.

Co przyciągnęło naszych rozmówców do tej dyscypliny?

- Rywalizacja – mówi Katarzyna Gliniecka. - Zaczęłam grać w 2002, grałyśmy z koleżankami w pubie Krypta. Potem usłyszałam o turniejach dla kobiet i zaczęłam brać w nich udział. Później zaczęły tworzyć się ligi, to były czasy, że był tu tylko soft, nie było steela (odpowiednio miękkie lub zakończone metalową końcówką rzutki - red.). W każdym pubie była maszyna i każdy pub miał swoją drużynę ligową. Jednej niedzieli grało się w jednym lokalu, a następnej w innym. Odbywały się również w Elblągu turnieje ogólnopolskie tzw. PDC-e, na które potrafiło przyjechać nawet 230 zawodników z całej Polski. Jeździłyśmy z koleżankami na turnieje organizowane w Polsce, byłam jeszcze na kilku mistrzostwach Europy, w Czechach, we Włoszech, było cudownie, ale w Elblągu to wszystko zaczęło się wykruszać. A po paru latach nastał steel, przełamałam się do tego, choć na początku było mi trudno się przerzucić... i zaangażowałam się w tworzenie z innymi Elbląskiej Kuźni Darta. Chcemy zachęcić do tego sportu także młodzież.

- Ja zobaczyłem kilka lat temu informację o rozgrywkach na Facebooku, poza tym oglądałem rozgrywki w telewizji – mówi o swoich początkach z dartem Przemysław Cegielski. - Poszedłem pograć raz, akurat tak się złożyło, że siedziałem sam w domu, bo żona była na wyjeździe. Tak mi się spodobało, że już w tym zostałem. Gram dla satysfakcji, dla przyjemności, dla zabawy, nie dla wyników czy pucharów – zaznacza.

Nowe rozgrywki ligowe, nowe miejsce, nowi gracze

- Mamy ambicję, żeby darta promować, bo to jest sport dla wszystkich – mówi Katarzyna Gliniecka. - Nie wymaga przecież tężyzny fizycznej czy wielkich nakładów finansowych.

- W bursie szkolnej w Elblągu znalazło się ośmiu chłopaków chętnych do grania. Kiedy jako stowarzyszenie zorganizowaliśmy dla nich trochę nagród za udział, to widząc ich reakcje, wiedzieliśmy, że jest sens takie rzeczy organizować – mówi Przemysław Cegielski.

Gra jest, jak już wspomniano, dla każdego, ale na pewno przydaje się w niej mocna psychika.

- Szczególnie kiedy dochodzimy do doubli, czyli tych kończących lotek, bo “nie masz doubla, nie wygrywasz”. Jeśli rzuciło się dwa razy potrójną dwudziestkę i brakuje jednej do tej upragnionej “180”, to stres jest nie z tej ziemi. Sam mam na koncie jedną taką serię, ile stresu wymagała ta trzecia lotka, żeby rzucić! - opowiada jeszcze Przemysław Cegielski.

17 września Elbląska Kuźnia Darta Shanghai organizuje “Turniej Otwarcia Elbląskiej Kuźni Darta w Domu Rektora”, który otworzy w Elblągu nowy cykl ligowy, więcej szczegółów tutaj. Stowarzyszenie zaprasza do współpracy firmy i darczyńców, którzy chcieliby zaangażować się w promocję tego sportu. Katarzyna Gliniecka i Przemysław Cegielski zachęcają też nowe osoby do zaangażowania w darta. Nie tylko dlatego, że to ciekawy sport, ale też okazja do poznania ciekawych ludzi. Wielu z nich odnosi sukcesy w tej dyscyplinie w kraju i za granicą. Dodajmy, że Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym nadchodzącego turnieju otwierającego kolejny cykl rozgrywek ligowych w Elblągu.