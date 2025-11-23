Debiut Oskara Woźnego w Pluslidze

Wychowanek elbląskiego Ataku, w obecnym sezonie libero Barkomu Każany Lwów doczekał się debiutu na parkiecie Plusligi. Elblążanin zadebiutował w niedzielnym (23 listopada) meczu Nietoperzy z LUK Bogdanką Lublin. Zobacz zdjęcia.

Oskar Woźny na parkiecie pojawił się już w pierwszym secie. Mistrz Polski LUK Bogdanka Lublin pierwszą część spotkania rozpoczął od prowadzenia 6:1 i pewnie zmierzał po wygraną. Goście w tej części meczu zepsuli aż 8 zagrywek. Ostatecznie triumfowali do 19 mając cały czas wydarzenia na parkiecie pod pełna kontrolą.

Okazało się, że mistrz też popełnia błędy, a Barkom w niedawnym meczu z PGE Projektem Warszawa udowodnił, że stać go na niespodzianki. Z warszawskim zespołem wygrał 3:0. W drugim secie niedzielnego meczu z Bogdanką nawiązał wyrównaną walkę. Początek należał do mistrzów Polski, ale po dwóch asach Ilii Kovalova gospodarze zdołali wyjść na prowadzenie 17:16. Z prowadzenia długo się nie cieszyli, wynik oscylował do końca remisu. Końcówka należała do gości, którzy seta wygrali do 23.

Trzeci set miał niezwykle emocjonujący przebieg. Gospodarze momentami odgryzali się mistrzom Polski, udane akcje przeplatane były jednak tymi „mniej udanymi”. W końcówce po asie Wilfredo Leona było już 21:18 dla gości i wydawać się mogło, że Bogdanka zwycięstwo ma na wyciągniecie ręki. Chwilę później był już remis 21:21. W walce na przewagi lepsze okazały się Nietoperze, które dość niespodziewanie przechyliły trzeci set na swoją korzyść. Wygrana do 26.

Mistrzowie Polski nie zamierzali zostawiać w Elblągu ani jednego punktu. Czwarty set to całkowita kontrola gości. Autowy atak Barkomu zakończył mecz.

Oskar Woźny spędził na boisku kilka minut, w protokole meczowym nie zapisano mu żadnej liczby. Mecz z mistrzem Polski oglądało 1990 widzów [dane za stroną plusliga.pl].

Barkom Każany Lwów – Bogdanka LUK Lublin 1:3 (19:25, 23:25, 28:26, 20:25)

Barkom: Gueye (9), Kovalov (13), Pope (16), Kampa (1), Szczurow (1), Tupczij (16), Pampuszko (libero) oraz Kuts, Woźny (libero), Nakano, Rogożyn (6), Firkal

Bogdanka: Komenda (2), Leon (12), Grozdanow (20). Young (13), McCarthy (6), Sasak (16), Thales (libero) oraz Gyimah (4), Wachnik (2)