„Dmuchańce” na Dolince przez ponad tydzień

Wakacje się skończyły, ale zabawa może trwać dalej. Dmuchane tory przeszkód pojawią się nie tylko w ramach imprezy Bażantarnia Jump&Run, ale również w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. W dodatku będą dostępne już od tej soboty (9 września) aż do kolejnej niedzieli (17 września), czyli przez 9 dni. Korzystanie z tej atrakcji będzie w cenie zwykłego biletu wstępu na basen.

Ulubione „dmuchańce” powracają do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Już za chwilę każdy, bez względu na wiek, będzie mógł podjąć próbę ich pokonania. Obecność dmuchanych torów przeszkód zawsze gwarantuje dużo frajdy i urozmaica zabawę na basenie, a kto się o tym jeszcze nie przekonał, ma ku temu doskonałą okazję.

Na Dolince pojawią się ponownie dwa tory – jeden w strefie rekreacyjnej oraz drugi na basenie sportowym. Pierwszy z nich przypadnie do gustu najmniejszym pływakom, zaś pokonanie drugiego sprawi dużo frajdy zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Przy każdym z torów znajdować się będą ratownicy, którzy zadbają o bezpieczeństwo wszystkich osób. Oba tory dostępne będą od 9 do 17 września, w godzinach od 6 do 22. Korzystanie z nich nie wymaga dodatkowej opłaty, jest wliczone w cenę biletu wstępu na basen. Zapraszamy do wspólnej zabawy!