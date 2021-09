Dmuchany plac zabaw w CRW Dolinka

Od piątku do niedzieli w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka dostępna będzie wyjątkowa atrakcja, która szczególnie ucieszy wszystkie dzieci. Na dwóch basenach, sportowym i do nauki pływania, czekać będą dmuchane tory przeszkód. Zobacz film pokazujący zabawę na takim torze.

Trzydniowe aktywności związane z torem przeszkód na wodzie rozpoczną się w piątek (24.09). O godzinie 18 wystartuje specjalna impreza dla rodzin z dziećmi, której częścią będzie możliwość przetestowania dmuchanego placu zabaw. Oprócz tego przewidywane są ekscytujące zabawy w wodzie. Ci, którzy zdecydują się wziąć w nich udział otrzymają słodką nagrodę. Jest to więc znakomita okazja, aby w naszym mieście skorzystać z tej popularnej już w całej Polce atrakcji.

Duży dmuchany tor będzie unosił się na tafli basenu sportowego, na którym zajmie 3 tory pływackie. Pozostałe tory będą wciąż dostępne dla reszty klientów. Natomiast w basenie do nauki pływania znajdzie się mniejsza wersja placu zabaw.

Piątkowa impreza w CRW Dolinka potrwa 3 godziny. Od tego momentu dmuchany tor przeszkód będzie czekał na wszystkich chętnych, którzy będą chcieli go pokonać. Z toru przeszkód będzie można skorzystać także przez całą sobotę, od 6 do 22, oraz niedzielę, od 6 do 20. Co ważne, bilet wstępu zarówno na piątkową imprezę inauguracyjną, jak i przez cały weekend, będzie w regularnej cenie wejścia na basen. Warto więc skorzystać z naszej propozycji, która na pewno uatrakcyjni znane do tej pory wizyty na basenie.