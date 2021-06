Dobre wyniki par tanecznych Jantara

6 czerwca w Centrum Spotkań Europejskich Światowid odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego Jantar. To wydarzenie ściągnęło do Elbląga pary z całej Polski, m.in. z: Sopotu, Gdańska, Gdyni, Łomży, Torunia, Białegostoku, Bydgoszczy, Augustowa, Tczewa, Pruszkowa, Płocka, Grajewa, Olecka, Chojnic, Rumii, Giżycka oraz Warszawy.

Pary prezentowały się w tańcach standardowych i latynoamerykańskich w różnych kategoriach wiekowych. Awanse do klas wyższych zdobyło 8 par : do klasy A - 2 pary, do klasy B - 1 para, do klasy C – 4 pary oraz do klasy D – 1 para. Elbląski Klub Tańca Jantar może pochwalić się 6 medalami złotymi, 6 srebrnymi oraz 2 brązowymi. Wielkie gratulacje dla wszystkich par!

Poniżej wyniki Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego Jantar

8-9 G Komb. 5T

1.Sztandera Jan - Stormowska Lena

3.Zygadłowicz Jan - Wiśniewska Joanna



10-11 G Komb. 5T

1.Szarko Michał - Grygun Zuzanna awans do KLASY F

1.Wołkołowski Dominik - Wasiak Amelia

2.Barański Bartosz - Szostak Michalina

2.Śniecikowski/Orzeł Wiktor - Pietras Blanka

3.Rogala Kacper - Szczepaniak Wiktoria

3.Kaszyc Wojciech - Kowalska Agata

3.Wojdon Oliwier - Skowrońska Gabriela

3.Kuraś Adam - Zielińska Nadia awans do KLASY G

3.Połajdowicz Antoni - Michalak Aleksandra



12-13 G Komb. 5T

1.Kusiuk Kamil - Skwierz Olga awans do KLASY F

2.Rynkowski Filip - Wrońska Alicja

3.Walencik Edgar - Woźnicka Karolina



12-13 F Komb. 6T

6. Kusiuk Kamil - Skwierz Olga



10-11 E Komb. 6T

1.Szostak Krzysztof - Stefańczyk Laura



12-13 E Komb. 8T

2.Panek Adam - Rosenkiewicz Julia



10-11 D ST

1.Śliwa Konrad - Buczek Hanna



10-11 D LA

1.Śliwa Konrad - Buczek Hanna



12-13 D ST

2.Sokół Tomasz - Wasiłyszyn Kornelia

12. Panek Adam - Rosenkiewicz Julia



12-13 D LA

1.Sokół Tomasz - Wasiłyszyn Kornelia

6. Wiśniewski Krzysztof - Bieraga Zofia

13. Panek Adam - Rosenkiewicz Julia



14-15 D ST

7. Wacławski Damian - Sroka Wiktoria

8. Smolarek Filip - Walińska Otylia

11. Kuźniarski Jurand - Daraszkiewicz Zuzanna



14-15 D LA

4. Wacławski Damian - Sroka Wiktoria

7. Smolarek Filip - Walińska Otylia

12. Kuźniarski Jurand - Daraszkiewicz Zuzanna



12-13 C ST

1.Żmijewski Marcel - Ciechorska Michalina

4. Zamiara Mariusz - Saryk Amelia

5. Wiśniewski Krzysztof - Bieraga Zofia



12-13 C LA

2.Zamiara Mariusz - Saryk Amelia



14-15 E Komb. 8T

4. Koperczak Oskar - Waluszkiewicz Emilia

8. Kusiuk Piotr - Szczepańska Lena

10. Pilarski Szymon - Rosenkiewicz Wiktoria



pow.15 E Komb. 8T

5. Zamiara Tomasz - Malinowska Aleksandra



pow.15 C ST

10. Krawczyk Olaf - Kurkowska Kamila



Juniorzy OPEN ST

2.Józefowicz Marceli - Jankowska Patrycja

3.Jezierski Błażej - Cybulska Malwina

6. Kodrzycki Maksymilian - Ulkowska Klaudia

8. Zamiara Mariusz - Saryk Amelia

8. Woliński Bartosz - Konarzewska Maja

10. Wiśniewski Krzysztof - Bieraga Zofia



Juniorzy OPEN LA

2.Józefowicz Marceli - Jankowska Patrycja

3.Żmijewski Marcel - Ciechorska Michalina

4. Jezierski Błażej - Cybulska Malwina

6. Woliński Bartosz - Konarzewska Maja

8. Zamiara Mariusz - Saryk Amelia



14-15 C ST

8. Woliński Bartosz - Konarzewska Maja



14-15 C LA

1.Kodrzycki Maksymilian - Ulkowska Klaudia

4. Woliński Bartosz - Konarzewska Maja



pow.15 D LA

7. Krawczyk Olaf - Kurkowska Kamila



pow.15 B ST

2.Zieliński Jakub - Nycnerska Olga

6. Tworkowski Marcel - Jankowska Agnieszka