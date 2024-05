Dodatkowa pula na Mini Bieg Piekarczyka

To wiadomość, na którą czekało wiele osób. Dodatkowa pula 100 miejsc dla dzieci na Mini Bieg Piekarczyka właśnie została aktywowana! To dobra okazja dla tych, którzy nie zdążyli zapisać swojej pociechy na bieg. Pula z całą pewnością wyczerpie się w tempie ekspresowym, więc warto się pospieszyć z zapisami.

Zapisy na Bieg Piekarczyka wystartowały w styczniu. Początkowa pula na Mini Bieg określała 600 uczestników, w zaledwie kilka tygodni wszystkie miejsca zostały zapełnione. Właśnie teraz na stronie elektronicznezapisy.pl podstawowa lista zwiększyła się o 100 dodatkowych miejsc.

- Nie zliczę ile odebraliśmy telefonów i wiadomości z prośbą o zwiększenie podstawowej puli na Mini Bieg. W tym roku idziemy na rekord z zapisami na Bieg Piekarczyka i te miejsca dziecięce wyprzedały się w ekspresowym tempie i już od prawie dwóch miesięcy były niedostępne. To świadczy o tym, że coraz więcej rodziców, ale też samych dzieci, chce wziąć udział w naszym wydarzeniu. Decyzja o zwiększeniu puli nie była taka łatwa, ze względu na określony harmonogram całego wydarzenia, ale zdecydowaliśmy się na taki ruch, aby jak najwięcej naszych najmłodszych biegaczy, mogło powalczyć o ten pamiątkowy medal z piętnastej edycji - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dzieci wystartują na poszczególnych dystansach:

- 13-14 lat (600 m)

- 11-12 lat (400 m)

- 9-10 lat (300 m)

- 7-8 lat (200 m)

- 5-6 lat (200 m)

- bieg dzieci z rodzicami lub samodzielnie 3-4 lata (100 m)

- bieg dzieci z rodzicami 0-2 lata (chwyt za rękę) (50 m)

Bieg Główny

9 czerwca na linii startu o godzinie 11:00 ustawią się dorośli i młodzież (16+), którzy zmierzą się z wybranym dystansem – 10 km lub 5 km. Do rywalizacji można podejść drużynowo, do czego zachęcamy. To zawsze dodatkowa motywacja i wzajemne wsparcie. Zapisy internetowe na 15. Bieg Piekarczyka przyjmujemy tylko do 5 czerwca.

Zamów koszulkę techniczną

Na stronie elektronicznezapisy.pl istnieje możliwość zakupu wysokiej jakości koszulek technicznych dla dzieci oraz dla dorosłych w rozmiarach od S do XXL, przygotowanych specjalnie na 15. edycję Biegu Piekarczyka. Organizator gwarantuje możliwość zakupu koszulki tylko do 2 czerwca 2024 roku. Koszt zakupu koszulki wynosi 45 zł.

Organizatorami XV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Ambasadorką biegu jest Iga Baumgart-Witan, polska mistrzyni olimpijska oraz medalistka mistrzostw świata i Europy.

Sponsor Główny MAAG GEAR, Sponsor Strategiczny Studio Łazienkowe Awangarda

Partner: Sport SPA