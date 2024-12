Dogrywka w wyborach do Rady Sportu (aktualizacja)

Rada Sportu bez przedstawiciela Olimpii - tak wynika z nieoficjalnych wyników wyborów do Rady, do których dotarliśmy. W II turze (o ostanie miejsce w Radzie) zmierzą się Sebastian Drewek (Concordia) i Miłosz Kulawiak (Start). Nieoficjalnie wiemy, kto wywalczył miejsce w Radzie.

W ubiegłym tygodniu zakończyła się pierwsza tura wyborów do elbląskiej Rady Sportu. Przypomnijmy, że sześć osób nominował prezydent i są to: Hanna Szuszkiewicz, była piłkarka ręczna Startu Elbląg, obecnie dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Sportowych, Marcin Florek, były triathlonista, współwłaściciel firmy LaboSport organizującej zawody sportowe, Marek Kucharczyk, były tancerz, obecnie dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Tomasz Woźny, prezes Integracyjnego Klubu Sportowego Atak Elbląg, Przemysław Zamojski, koszykarz 3x3 i 5x5 (obecnie gra w drugoligowym Basketballu Elbląg), dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich w koszykówce 3x3, dr nauk medycznych Mateusz Karnia, adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

O pozostałe sześć miejsc kandydaci zgłoszeni przez elbląskie kluby sportowe rywalizowali w wyborach większościowych. Są to bardzo tajne wybory, elbląscy urzędnicy oficjalnie nie poinformowali nawet o tym, kto w nich startuje. My nieoficjalnie ustaliliśmy listę kandydatów, można się z nią zapoznać tutaj.

W ubiegłym tygodniu zakończyła się pierwsza tura wyborów. W piątek (29 listopada) zwróciliśmy się do biura prasowego urzędu z prośbą o podanie wyników. Do chwili publikacji tego tekstu wyników nie otrzymaliśmy. Ale... zdobyliśmy (z innych źródeł) wyniki nieoficjalne.

Najwięcej głosów zdobył Wojciech Załuski (Silvant Kajak), na którego zagłosowało 28 osób uprawnionych do głosowania. Ponadto w Radzie znajdą się: Wojciech Samulewski (21 głosów; prezes Truso), Leszek Wilk (16 głosów; Olimpia Judo), Aleksander Klonowski (12 głosów, prezes Basketball Elbląg) i Krzysztof Wojtaszek (12 głosów, IKS Atak).

O ostatnie miejsce w Radzie zdecyduje "dogrywka", czyli dodatkowe głosowanie. Kandydatami są Sebastian Drewek (Concordia) i Miłosz Kulawiak (Start), którzy w pierwszej turze zdobyli po 11 głosów. Głosowanie rozpocznie się dziś (3 grudnia), potrwa do 17 grudnia, czynne prawo wyborcze mają prezesi klubów lub osoby przez nich upoważnione.

Władze miasta nie odpowiedział jeszcze na nasze pytania dotyczące frekwencji wyborczej i głosów oddanych na kandydatów, którzy do Rady Sportu się nie dostali. Wysłaliśmy je w piątek, 29 listopada.

Aktualizacja z 3 grudnia godz.11.

Otrzymaliśmy pełne dane o wynikach wyborów do elbląskiej Rady Sportu. Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje co do wyników wyborów. Pozostali kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Jan Bazukiewicz (Klub Sportowy Orzeł) - 9

Hieronim Hieronim (Klub Sportów Walki Tygrys) – 9

Adam Meyer (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów Meyer) - 9

Tomasz Orzechowski (Związkowy Klub Sportowy Olimpia) - 4

Witold Rogoz (Stowarzyszenie Sztuk Walki Fighter) - 5

Henryk Wojciechowski (Elbląski Klub Sportowy Mlexer) - 6

Paweł Zabłocki (Uczniowski Klub Sportowy Wikingowie) -7

Apoloniusz Zachara (Elbląski Klub Kyokushin Karate) - 9

Grzegorz Żak (Akademia Młodego Piłkarza El-Futbol) -5

Oddano 31 głosów, w tym dwa głosy nieważne ("w obu przypadkach postawiono znak x przy mniejszej liczbie głosów niż to było wymagane, czyli sześciu" - informuje Urząd Miasta).

Głosowali przedstawiciele następujących klubów: EKS Start, KS Orzeł, ZKS Olimpia, EKS Mlexer, Akademia Młodego Piłkarza El-Futbol, Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg, KSW Tygrys, IKS Atak, Stowarzyszenie WKS Silvant, UKS Jar, UKS Orlik, MKS Truso, UKS Tomita, PKS Korona, UKS Kontra, UKS Szóstka, UKS Olimpia Judo, UKS Wikingowie, UKS Horyzont, UKS Akademia Sportów Wodnych, UKS Kosai Judo, UKS Silvant Kajak Elbląg, Stowarzyszenie Sztuk Walki Fighter, KS Olimpia Zapasy,KS Trójeczka, KS Basketball, Elbląski Klub Kyokushin Karate, Międzynarodowe Stow. Miłośników Walki A. K. Andrex, Automobilklub Elbląski, EKS Start Spółka Akcyjna, MMKS Concordia Elbląg