Druga wycieczka po rzece Elbląg

W najbliższą niedzielę (17 lipca), po raz drugi w tegoroczne lato, zwiedzimy nasze miasto z perspektywy płynącej rzeki. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w wycieczce kajakowej po rzece Elbląg, którą poprowadzi przewodnik z elbląskiego oddziału PTTK. Zapisy odbywają się poprzez formularz, który dostępny jest tutaj.

Nasz pomysł na aktywnie spędzony czas, to wycieczka kajakiem po nieznanych rejonach rzeki Elbląg. Będzie to już druga tego typu podróż organizowana w ramach programu Wakacje z MOSiR-em, a do końca lata zaprosimy jeszcze na dwie następne. Dodatkowego uroku tym wydarzeniom nadaje fakt, że za każdym razem poznajemy nowe zakątki oraz ciekawostki na temat napotkanych miejsc.

Z uwagi na trwające tego dnia zawody Garmin Iron Trhiatlon, wycieczkę rozpoczniemy o godzinie 16 z przystani kajakowej przy ul. Radomskiej. Podczas wycieczki każdy z uczestników jest zobowiązany do przebywania cały czas w kamizelce asekuracyjnej, nałożonej i zapiętej na sobie. Prosimy pamiętać o nakryciu głowy, kremie przeciwsłonecznym, piciu i ewentualnie jedzeniu. Do wiosłowania mogą także przydać się krótkie rękawiczki na dłonie.

Do udziału w wycieczce organizatorzy zapraszają osoby dorosłe, zaś osoby małoletnie mogą wziąć udział wyłącznie pod opieką swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Czas trwania imprezy to około 3-4 godziny. Udział w wycieczce jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy, gdyż limit miejsc jest ograniczony.