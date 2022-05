Durma mistrzem Polski

W dniach 27-29 maja w Zawierciu, odbyły się Mistrzostwa Polski w kickboxingu Lightcontact I Pointfighting. Adrian Durma, zawodnik UKS Silvant Kajak, zdobył tytuł Mistrza Polski Lightcontact, srebro Pointfighting do 74kg a także brązowy medal w kategorii open Pointfighting.

Adrian w formule Lightcontact był bezkonkurencyjny nie dając żadnych szans rywalom. Jako aktualny Mistrz Polski dostał wolny los w pierwszej walce, kolejne dwie walki skończył przed czasem, finał stoczył z bardzo dobrym zawodnikiem z Płocka, aktualnym Mistrzem Polski fullcontact, Mateuszem Dymkiem, wygrywając jednogłośnie na punkty. Adrian został za to wyróżniony najlepszym zawodnikiem mistrzostw oraz najlepszym zawodnikiem Lightcontact.

- Na te mistrzostwa jechałem jak zawsze zdeterminowany, co do przygotowania nie moglem sobie pozwolić na takie jak dotychczas. W ostatnich tygodniach poświęcałem się mojej pracy i nauce. Przede mną ważny egzamin w szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i to jest mój główny cel. Apetyt miałem na trzy tytuły Mistrza Polski, jak każdy sportowiec, ale ten wynik też jest zadowalający złoto, srebro, brąz kategoria open. Ogromnym wyróżnieniem jest dla mnie nagroda najlepszego zawodnika mistrzostw i najlepszy zawodnik Lightcontact. W Przygotowania jak i wyjeździe na turniej wspierał mnie Ariel Zubiel firma Waitw, za co bardo dziękuję. Przede mną kolejne wyzwania sportowe. Tym razem na Pucharze Świata w Budapeszcie – tłumaczy Adrian Durma.