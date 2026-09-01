Dwa tygodnie bezpłatnych zajęć w Centrum Tańca PROMYK. Start już 14 września

Centrum Tańca PROMYK w Elblągu rozpoczyna nowy sezon i zaprasza nowych uczestników na dwa tygodnie bezpłatnych zajęć.

Od 14 września 2026 roku nowi uczestnicy mogą bezpłatnie dołączyć do wybranych grup i korzystać z nich do końca września. Oferta skierowana jest do osób, które jeszcze nie uczestniczyły w danej grupie i chcą sprawdzić, czy wybrany styl tańca lub forma aktywności jest dla nich odpowiednia.

Uczestnicy mogą sprawdzić wybraną formę aktywności, poznać prowadzących i atmosferę, a następnie zdecydować o kontynuacji. W ofercie znajdują się zarówno zajęcia taneczne, jak i sportowe, ogólnorozwojowe oraz treningi dla dzieci i dorosłych.

Spotkania odbywają się w Centrum Tańca PROMYK oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

HARMONOGRAM

DLA DZIECI

Poniedziałek

16:30–17:30 – Rytmika (PROMYK)

16:30–17:30 – HIP-HOP 6–9 (ŚWIATOWID)

17:30–18:30 – Dziecięca Akademia Tańca (PROMYK)

Wtorek

16:00–17:30 – Taniec Sportowy (PROMYK)

16:00–17:30 – HIP-HOP 10+ (PROMYK)

Środa

16:30–17:30 – Latin Solo Kids (PROMYK)

Czwartek

16:30–17:30 – HIP-HOP – nabór 2 (PROMYK)

Piątek

16:00–17:30 – Taniec Sportowy (PROMYK)

16:00–17:30 – HIP-HOP 10+ (ŚWIATOWID)

17:30–18:30 – Latin Solo Kids (PROMYK)

Sobota

10:00–11:00 – Rytmika (PROMYK)

10:30–12:00 – Gimnastyka Artystyczna (PROMYK)

11:00–12:00 – Dziecięca Akademia Tańca (PROMYK)

11:00–12:30 – Taniec Współczesny (ŚWIATOWID)

DLA DOROSŁYCH

Poniedziałek

18:30–19:30 – Stay Fit (PROMYK)

19:30–20:30 – Stretching (PROMYK)

20:30–21:30 – Zumba (PROMYK)

Wtorek

17:30–18:30 – Pilates (PROMYK)

19:00–20:00 – Caribbean Dance Solo – początkujący (PROMYK)

19:30–20:30 – Lady Latino (ŚWIATOWID)

20:00–21:00 – Caribbean Dance Pary – początkujące (PROMYK)

Środa

17:30–18:30 – Stay Fit – grupa początkująca (PROMYK)

Czwartek

17:00–18:00 – Pilates (PROMYK)

19:30–20:30 – Full Body Workout (PROMYK)

19:30–20:30 – Lady Latino (ŚWIATOWID)

Piątek

18:30–20:00 – Sport Latino (PROMYK)

Sobota

17:30–19:00 – Kurs Tańca Towarzyskiego (PROMYK)

Zapisy i informacje: 609 977 220.