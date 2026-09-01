Dwa tygodnie bezpłatnych zajęć w Centrum Tańca PROMYK. Start już 14 września
Centrum Tańca PROMYK w Elblągu rozpoczyna nowy sezon i zaprasza nowych uczestników na dwa tygodnie bezpłatnych zajęć.
Od 14 września 2026 roku nowi uczestnicy mogą bezpłatnie dołączyć do wybranych grup i korzystać z nich do końca września. Oferta skierowana jest do osób, które jeszcze nie uczestniczyły w danej grupie i chcą sprawdzić, czy wybrany styl tańca lub forma aktywności jest dla nich odpowiednia.
Uczestnicy mogą sprawdzić wybraną formę aktywności, poznać prowadzących i atmosferę, a następnie zdecydować o kontynuacji. W ofercie znajdują się zarówno zajęcia taneczne, jak i sportowe, ogólnorozwojowe oraz treningi dla dzieci i dorosłych.
Spotkania odbywają się w Centrum Tańca PROMYK oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.
HARMONOGRAM
DLA DZIECI
Poniedziałek
16:30–17:30 – Rytmika (PROMYK)
16:30–17:30 – HIP-HOP 6–9 (ŚWIATOWID)
17:30–18:30 – Dziecięca Akademia Tańca (PROMYK)
Wtorek
16:00–17:30 – Taniec Sportowy (PROMYK)
16:00–17:30 – HIP-HOP 10+ (PROMYK)
Środa
16:30–17:30 – Latin Solo Kids (PROMYK)
Czwartek
16:30–17:30 – HIP-HOP – nabór 2 (PROMYK)
Piątek
16:00–17:30 – Taniec Sportowy (PROMYK)
16:00–17:30 – HIP-HOP 10+ (ŚWIATOWID)
17:30–18:30 – Latin Solo Kids (PROMYK)
Sobota
10:00–11:00 – Rytmika (PROMYK)
10:30–12:00 – Gimnastyka Artystyczna (PROMYK)
11:00–12:00 – Dziecięca Akademia Tańca (PROMYK)
11:00–12:30 – Taniec Współczesny (ŚWIATOWID)
DLA DOROSŁYCH
Poniedziałek
18:30–19:30 – Stay Fit (PROMYK)
19:30–20:30 – Stretching (PROMYK)
20:30–21:30 – Zumba (PROMYK)
Wtorek
17:30–18:30 – Pilates (PROMYK)
19:00–20:00 – Caribbean Dance Solo – początkujący (PROMYK)
19:30–20:30 – Lady Latino (ŚWIATOWID)
20:00–21:00 – Caribbean Dance Pary – początkujące (PROMYK)
Środa
17:30–18:30 – Stay Fit – grupa początkująca (PROMYK)
Czwartek
17:00–18:00 – Pilates (PROMYK)
19:30–20:30 – Full Body Workout (PROMYK)
19:30–20:30 – Lady Latino (ŚWIATOWID)
Piątek
18:30–20:00 – Sport Latino (PROMYK)
Sobota
17:30–19:00 – Kurs Tańca Towarzyskiego (PROMYK)
Zapisy i informacje: 609 977 220.