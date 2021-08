Dwa zwycięstwa KPR

Szczypiorniści KPR Elbląg mają za sobą kolejne mecze kontrolne. Podopieczni Damiana Malandy odnieśli w Wejherowie dwa zwycięstwa. Do rozpoczęcia ligi pozostały niespełna trzy tygodnie.

Składająca się z większości elblążan drużyna Klub Piłki Ręcznej intensywnie przygotowuje się do sezonu 2021/2022 pod wodzą nowego trenera i byłego elbląskiego zawodnika Damiana Malandy. Po dwóch tygodniach wspólnych treningów zespół rozegrał pierwszy mecz kontrolny z kwidzyńskim Usarem, który wygrał dość przekonująco. Kolejnym sprawdzianem elblążan był turniej w Wejherowie, z udziałem trzech zespołów. Zawodnicy KPR zagrali tam z młodym zespołem Wybrzeża Gdańsk II i odnieśli dość łatwą wygraną. - Zwycięstwo nie było trudne do zdobycia. Może dlatego, że rywale grali mecz po meczu i na pewno byli trochę zmęczeni. Przeważaliśmy praktycznie pod każdym względem, graliśmy mocniej w obronie, mieliśmy lepszych bramkarzy. Trener Damian Malandy znów dał pograć wszystkim chłopakom. Piętnaście minut grała jednak siódemka, piętnaście kolejna i w drugiej połowie mieszał składem. Był to mecz bez większego echa - powiedział kierownik KPR.

W drugim spotkaniu elblążanie zagrali z Tytanami Wejherowo. Tym razem to zawodnicy KPR zagrali bez dłuższej przerwy. Mecz miał dość wyrównany przebieg, po 30 minutach spotkania Tytani prowadzili 12:10. W drugiej odsłonie zawodów przyjezdni doprowadzili do wyrównania po 24. W serii rzutów karnych lepsi byli elblążanie, którzy wygrali 7:6. - Ponownie wszyscy zawodnicy dostali podobny czas na granie. Celem było zwycięstwo, ale nie za wszelką cenę, ważniejsze było ogrywanie. Na pewno Tytani to dużo mocniejsza drużyna od naszego pierwszego rywala. Grali u siebie, też mają nowego trenera. Wydaje się, że byli nieco gorzej kondycyjnie od nas przygotowani - dodał Piotr Sadowski.

KPR Elbląg - Wybrzeże II Gdańsk 34:23 (18:10)

KPR: Jaworski, Plak M. - Muracki 7, Peret 6, Bartkowski 3, Nowakowski 3, Robak 3, Sucharski 3, Latarski 2, Reseman 2, Załuski 2, Heyda 2, Sowiński 1, Sparzak, Tatar, Masłowski, Plak P.

Tytani Wejherowo - KPR Elblag 24:24 (12:10; k. 6:7)

KPR: Jaworski, Plak M. - Peret 5, Muracki 4, Załuski 3, Latarski 2, Robak 2, Reseman 2, Bartkowski 2, Heyda 1, Sucharski 1, Nowakowski 1, Sparzak 1, Masłowski, Plak P., Sowiński.

Elblążanie sezon 2021/2022 zainaugurują w weekend 18-19 września wyjazdowym starciem ze Szczypiorniakiem Olsztyn.