Dwóch do złota w lidze 3x3

W 9. turnieju WAITW Grand Prix w koszykówce 3x3, jak zawsze w czasie tych rozgrywek, nie obyło się bez dużych emocji. Przed wielkim finałem rywalizacji każda z ekip chciała mieć jak największe szanse na wysokie miejsce w tabeli głównej. W efekcie poznaliśmy część rozstrzygnięć. Zobacz zdjęcia.

Na parkiecie w Szkole Podstawowej nr 12 w Elblągu zespoły zostały w tradycyjny sposób podzielone na dwie grupy. W grupie A o możliwość gry o zwycięstwo w turnieju walczył zespół Amatorów. Jednak po wyrównanych spotkaniach uległa zespołom: My Tylko Pobiegać oraz Żniwiarze. A te dwie ekipy zmierzyły się o pierwszą lokatę w grupie. Skuteczniejsi okazali się zawodnicy tego drugiego zespołu, którzy wygrali 14:12. W grupie B Question Mark mogło się sporo nauczyć w starciach z Jarlem i DDDMS. Obie te drużyny zagrały później między sobą. Jarlem ograł rywala 21:11.

W pojedynkach o konkretne pozycje w turnieju można było dostrzec mnóstwo ciekawych akcji, pomysłów i rzutów. Amatorzy zostali 5 zespołem zawodów, będąc lepszym od Question Mark 17:12. DDDMS odniosło kluczową wygraną z My Tylko Pobiegać 12:11, dzięki czemu zapewniło sobie trzecie miejsce w tym turnieju. Najlepszą drużyną został Jarlem, który poradził sobie z zespołem Żniwiarzy 16:9. To właśnie te dwie ekipy mają szanse na złote medale imprezy, o które powalczą w środę (6.04) o godz. 17, w czasie efektownego finału cyklu w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej. Zapraszamy do kibicowania. Wstęp wolny.

Szczegóły rozgrywek dostępne są na stronie MOSiR.