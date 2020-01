El-Futbol najlepszy, Olimpia druga w "Conca Cup"

Elbląskie drużyny okazały się najlepsze w niedzielnym (19 stycznia) turnieju organizowanym przez Concordię Elbląg dla dzieci z rocznika 2011. W czołowej ósemce znalazło się aż siedmiu reprezentantów naszego miasta.

Tegoroczna edycja rozgrywana była w dwóch halach: w HSW przy al. Grunwaldzkiej oraz w SP 8 przy ul. Szańcowej. Uczestniczyło 16 drużyn w województwa Warmińsko-Mazurskiego. Concordia Elbląg wystawiła trzy drużyny, po dwie: Olimpia Elbląg, El-Futbol Elbląg, Jeziorak Iława oraz Victoria Bartoszyce, w turnieju uczestniczyli również: AP Piekarczyk Elbląg, Elbląska Szkółka Piłkarska, Warmia Olsztyn, Concordia 2012 Elbląg i Syrena Młynary.

Po etapie eliminacyjnym rywalizacja została podzielona na dwie grupy. Najlepsza ósemka grała w HSW, pozostałe drużyny w SP 8. W wielkim finale zagrały El-Futbol II z Olimpią I. W regulaminowym czasie gry oglądaliśmy dwie bramki, obie autorstwa El-Futbol (gole zdobyli Antoni Zdyba oraz Marcel Mazurkiewicz). Tytuł mistrzowski dla drużyny prowadzonej przez trenerów Grzegorza Żaka oraz Karola Sartanowicza był jak najbardziej zasłużony. El-Futbol nie przegrał meczu, notując 7 zwycięstw i remis przy bilansie bramkowym 29:3. Trzecie miejsce przypadło AP Piekarczyk, która po rzutach karnych pokonał Concordię I Elbląg.

- Wraz z moimi małymi piłkarzami oraz z trenerami cieszymy się ze zwycięstwa. To dla nas, młodej akademii, która ciągle się rozwija duży sukces, tym bardziej że rywale to prestiżowe marki i mocne drużyny. - poinformował trener El-Futbol Grzegorz Żak, dodając: - Naszym niezmiennym celem jest ukształtowanie tych młodych chłopaków mentalnie, zaszczepić pasję do sportu oraz rozwijać ich umiejętności do wysokiego poziomu, aby po 13 roku życia przekazać klubom przygotowanego zawodnika.

Oprócz nagród drużynowych organizatorzy docenili wyróżniających się indywidualnie. Najlepszym zawodnikiem został Marcel Żwirko (Warmia Olsztyn), najlepszym bramkarzem Aleksander Sinica (Concordia I Elbląg), zaś królem strzelców Antoni Zdyba (El-Futbol II Elbląg).

Finał:

EL-Futbol II Elbląg - Olimpia I Elbląg 2:0

Mecz o 3. miejsce:

AP Piekarczyk Elbląg - Concordia I Elbląg 1:1 k. 2:1

Mecz o 5. miejsce:

Olimpia II Elbląg - Concordia II Elbląg 2:1

Mecz o 7. miejsce:

Elbląska Szkółka Piłkarska - Warmia Olsztyn 0:0 k. 2:1

EL-Futbol II – Kacper Wesołowski - Antoni Zdyb, Hubert Sartanowicz, Miłosz Ciura, Marcel Mazurkiewicz, Grzegorz Szramke, Kacper Jabłecki