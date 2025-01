Elbasket coraz lepszy na wyjazdach

Przemysław Zamojski i Kacper Jastrzębski poprowadzili Energę Basketball Elbląg do kolejnego zwycięstwa w II lidze. Tym razem na wyjeździe pokonali ekipę Uniwersytetu Gdańskiego Trefl Sopot.

Drużyna z Sopotu to niewygodny rywal, o czym elblążanie przekonali się już na własnym parkiecie w pierwszej rundzie rozgrywek, wygrywając 78:64. W rewanżu na wyjeździe o zwycięstwo było o wiele trudniej i rozstrzygnęło się ono praktycznie w ostatnich sekundach. Do triumfu elblążan poprowadziła najskuteczniejsza klubowa dwójka w sezonie: Przemysław Zamojski (38 pkt) i Kacper Jastrzębski (19 pkt).

Elblążanie, co stało się już tradycją, weszli w mecz w świetnym stylu. Pierwszą kwartę wygrali 20:11, do czego szczególnie przyczyniła się skuteczna gra w ostatnich minutach tej części gry. Sopocianie znaleźli sposób na twardą obronę Elbasketu dopiero pod koniec drugiej kwarty. Doprowadzili do remisu 31:31 i od tego momentu gra się wyrównała. W elbląskim zespole ciężar zdobywania punktów wzięli na siebie: Zamojski, który aż sześć razy w całym meczu trafił za „trzy” i miał ponad 50-procentową skuteczność w rzutach z gry oraz Jastrzębski, który brylował pod tablicami, zbierając w sumie 16 piłek. Martwić może jedynie to, że w całym zespole punktowało jeszcze tylko trzech zawodników.

Mecz do ostatnich sekund był emocjonujący, choć jeszcze na półtorej minuty przed końcem elblążanie prowadzili 75:67. Dzięki skutecznym akcjom Franciszka Chaca (w sumie 6 punktów w kilkadziesiąt sekund) gdańszczanie zbliżyli się na dwa „oczka”, a na zegarze pozostały zaledwie 23 sekundy... Piłka trafiła do Przemysława Zamojskiego, który był faulowany i pewnie wykorzystał dwa rzuty wolne, ustalając wynik spotkania na 77:73. Sopocianie próbowali jeszcze rzutu za trzy punkty, ale bez skutku...

Dzięki tej wygranej elblążanie awansowali na piąte miejsce w tabeli Gupy A II ligi. Kolejny mecz już w sobotę, przed własną publicznością (hala przy Kościuszki) Energa Basketball Elbląg podejmie Borutę Zgierz. Początek o godz. 17, wstęp wolny.

Uniwersytet Gdański Trefl Sopot – Energa Basketball Elbląg 73:77 (11:20, 25:18, 14:14, 23:25)

Energa Basketball Elbląg: Zamojski 38, Jastrzębski 19, Kloska 9, Stawiak 7, Pawlak 4, Prokurat, Szarszewski, Jakubów, Krakowski, Gliński, Świdziński.

Tabela grupy A II ligi (kolejno: miejsce, nazwa zespołu, liczba punktów, meczów, zw/porażki, dom/wyjazd, stosunek punktów, różnica punktowa, procent zwycięstw.