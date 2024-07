Elbląg na igrzyskach w Paryżu

Pięcioro sportowców związanych z Elblągiem wystartuje w zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Kajakarz, koszykarz, lekkoatletka i dwie siatkarki.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu potrwają od 26 lipca do 11 sierpnia. Wielu sportowców walczy jeszcze o nominacje, ale już wiadomo że bilety na samolot na najważniejszą sportową imprezę na świecie może rezerwować pięć osób związanych z Elblągiem. A są to:

Przemysław Korsak

Kajakarz UKS Silvant Kajak Elbląg wywalczył start w Paryżu podczas majowych zawodów kwalifikacyjnych na Węgrzech, startując w dwójce na 500 m z Jakubem Stepunem z Krakowa. Korsak ma 25 lat, pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego, od niedawna startuje w elbląskich barwach.

Przemysław Zamojski

Elblążanin z urodzenia, to w naszym mieście zaczynał koszykarską karierę, podczas której zdobył 10 drużynowych tytułów mistrza Polski i wielokrotnie reprezentował nasz kraj w meczach międzynarodowych. W 2019 roku z reprezentacją Polski zdobył brązowy medal mistrzostw świata w koszykówce 3 na 3, był uczestnikiem igrzysk olimpijskich w Tokio (2021), kilka tygodni temu razem z kolegami w dramatycznych okolicznościach wywalczyli udział w IO w Paryżu. 38-latek znacznie pomógł też w tym sezonie koszykarzom Basketball Elbląg w awansie do 2. Ligi.

Joanna Wołosz i Aleksandra Szczygłowska

Obie siatkarki, wychowanki Truso Elbląg, zostały powołane do składu polskiej reprezentacji na igrzyska przez trenera Stefano Lavariniego.

Joanna Wołosz (34 lata) jest rozgrywającą i najbardziej utytułowaną polską siatkarką, na co dzień występującą we włoskiej lidze. Ze swoją drużyną triumfowała we wszystkich najważniejszych rozgrywkach na świecie – Lidze Mistrzyń i Klubowych Mistrzostwach Świata, w których trzykrotnie została uznana najlepszą rozgrywającą na świecie.

Aleksandra Szczygłowska (26 lat) jeszcze w 2016 roku broniła barw Orła Elbląg, walcząc o awans do I ligi. W 2017 roku została zawodniczką ekstraklasowych Budowlani Toruń. Od 2021 roku jest siatkarką zespołu KS Rysice Rzeszów, z którym wywalczyła dwa Super Puchary Polski, a także Puchar Polski. W 2022 roku po raz pierwszy została powołana do kadry narodowej, w której gra do dziś na pozycji libero.

Iga Baumgart-Witan

Znana również pod przydomkiem „Iga co śmiga”. Z Elblągiem związała się kilka lat temu, gdy jej mąż Andrzej Witan został bramkarzem Olimpii Elbląg. Panią Igę można czasami spotkać – gdy nie ma zgrupowań lub zawodów - podczas treningów na taranie na Saperów. W tym roku była także ambasadorką Elbląskiego Biegu Piekarczyka, a w igrzyskach olimpijskich w Paryżu ma wystartować w sztafecie mieszanej 4 razy 400 m.

Wszystkim sportowcom związanym z Elblągiem życzymy sukcesów na igrzyskach, a Czytelników portElu zachęcamy do trzymania kciuków i kibicowania!