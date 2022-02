Elbląscy strzelcy rozpoczęli sezon sportowy

Elbląscy strzelcy sportowi, trenujący w klubie WKS Flota Elbląg, rozpoczęli sezon startem w Międzynarodowych Zawodach Klasyfikacyjnych, które odbyły się w Pucku. Elbląska drużyna wystąpiła w składzie: Zuzanna Romanowska, Małgorzata Łowczak, Julia Janta-Lipińska, Wiktor Kwiatkowski, Mateusz Stalmirski, Julia Semków.

- Mamy obecnie nową grupę trenującej młodzieży, która pojechała na zawody do Pucka, aby zdobyć niezbędne doświadczenie przed kolejnymi startami – mówi Jerzy Domeracki, trener i prezes klubu WKS Flota Elbląg. - Na uwagę zasługuje fakt, że grono adeptów strzelectwa w Elblągu powiększa się. Do startu w kolejnych zawodach przygotowuje się w Elblągu obecnie 13 młodych zawodników z roczników 2008-2010. Potrzeba czasu i ciężkiej pracy, aby mogli liczyć się w wyczynowym strzelectwie dzieci i młodzieży, dlatego zachęcamy do kibicowania im i wsparcia naszych starań w szkoleniu młodych sportowców – dodaje Domeracki.

Klub WKS Flota Elbląg zaprasza wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w strzelectwie, w szczególności dzieci i młodzież. Klub posiada niezbędna infrastrukturę i sprzęt pozwalający na rozpoczęcie treningów i osiąganie wyników sportowych. Zapraszamy na strzelnicę przy ul. Junaków 2 w Elblągu.