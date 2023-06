Elbląski parkrun skończył dwa lata!

Prawie 100 osób wzięło udział w drugich urodzinach parkrun park Modrzewie. Jak co sobotę uczestnicy pokonali pieszo, truchtem lub biegiem dystans 5 km. To już 108. edycja imprezy. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy, że parkrun to idea wspólnej rekreacji, która powstała w Wielkiej Brytanii. Co sobotę tysiące ludzi na całym świecie spotykają się w sobotę, by razem pokonać dystans 5 km. Spotkania organizują wolontariusze. Liczy się udział, rekordy nie są najważniejsze, choć każdy uczestnik ma mierzony czas. Ważne jest też to, że zawsze stawkę uczestników zamyka wolontariusz parkrun, a to znaczy, że to przedstawiciel organizatora jest zawsze ostatni na mecie.

W Polsce parkrun istnieje od ponad 10 lat, to już w sumie 87 lokalizacji. Elbląg dołączył do tego grona dwa lata temu dzięki grupie mieszkańców, którzy co sobotę biorą na siebie ciężar organizacji spotkań w parku Modrzewie. Na drugie urodziny, które były już 108. edycją elbląskiego parkrun przybyło prawie 100 osób, w tym goście z Tczewa, Dzierzgonia, Gdańska, Gdyni, Malborka.

Na mecie nie zabrakło urodzinowego tortu, były też pamiątkowe medale dla każdego uczestnika, ufundowane przez elbląski samorząd. Patronat nad urodzinami objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.