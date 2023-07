Elblążanin czwarty na mistrzostwach świata

Rafał Rocki z IKS Atak Elbląg zajął czwarte miejsca w rzucie dyskiem na mistrzostwach świata osób niepełnosprawnych, które odbywają się w Paryżu.

Rafał Rocki oddał w finale konkurencji (kategoria F52) sześć liczonych rzutów, najdalej posłał dysk w pierwszym podejściu, uzyskując 17 m i 83 cm. Do piątej kolejki był nawet na medalowej pozycji, ale wówczas trzecie miejsce zapewnił sobie Brazylijczyk Rocha, uzyskując 18 m i 55 cm i to była to jedyna jego udana w konkursie. Mistrzem świata został Aigars Apinis z Łotwy (20,46 m), a srebrny medal zdobył Polak Piotr Kosewicz (19,87 m) z Zawidowa koło Zgorzelca.

Rafał Rocki jest niepełnosprawnym rugbystą oraz lekkoatletą trenującym w IKS Atak Elbląg. W wieku 23 lat uległ poważnemu wypadkowi, ale powrócił do aktywnego życia, choć na wózku. Po wypadku zaczął trenować rugby na wózku, a już w 2010 roku zajął ósme miejsce na mistrzostwach świata. W latach na mistrzostwach Europy 2013, 2017 i 2019 zajął kolejno 9, 5. oraz 8. miejsce w tej samej dyscyplinie. W 2019 r. wziął również udział w nowej konkurencji. Na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w rzucie dyskiem zajął szóste miejsce, uzyskując wynik 17,53 m. Z kolei na mistrzostwach Europy w 2021 roku wywalczył czwarte miejsce.

Jest jedynym sportowcem z Elbląga, który wziął udział w igrzyskach paraolimpijskich w Tokio, gdzie również zajał czwarte miejsce. Planuje wystartowć również w igrzyskach paraolimpijskich w Paryżu w przyszłym roku.

Na co dzień trenerem klubowym Rafała jest Krzysztof Wojtaszek.