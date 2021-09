Elblążanin powalczy o mistrzostwo Polski

Nikodem Kozak z KSW Tygrys w sobotę stanie przed szansą na zdobycie mistrzostwa Polski juniorów. Walkę elblążanina będzie można zobaczyć na TVP Sport.

Już możemy poinformować, że Nikodem Kozak walczący w wadze do 80 kilogramów wywalczył medal: teraz jeszcze musi rozstrzygnąć, czy będzie to złoto, czy srebro. Walka finałowa odbędzie się dziś (4 września) na gali Suzuki Boxing Night 7 Pro. To duże wyróżnienie, bo tylko trzy walki finałów MPJ zostaną rozegrane na gali.

W drodze do finału podopieczny trenera Patryka Bursztynowicza pokonał 5:0 Patryka Boruckiego z Gwardii Szczytno, w półfinale okazał się lepszy 3:2 od Szymona Szmyda z Wisłoka Rzeszów. W walce finałowej elblążanin zmierzy się z broniącym mistrzowskiego tytułu Sebastianem Kuszem – Ziętek Team Kalisz. I to nie jest przypadkowy rywal – w tym roku pięściarz walczył na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w boksie.

Finałową walkę w wadze do 80 kg, w której Nikodem Kozak zmierzy się z Sebastianem Kuszem będzie można obejrzeć w TVP Sport podczas transmisji gali Suzuki Boxing Night 7 Pro. Start o 19:55.