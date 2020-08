Energa MKS Truso ponownie zawalczy w II lidze

Siatkarki elbląskiego Truso przygotowują się do startu sezonu. Zespół Wojciecha Samulewskiego będzie opierał się głównie na młodych zawodniczkach. Zobacz zdjęcia z treningu.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że Energa MKS Truso zmuszona była zakończyć sezon przedwcześnie. Tym samym elbląska drużyna uniknęła walki o utrzymanie w II lidze. Start w sezonie 2020/2021 przez jakiś czas stał pod znakiem zapytania, bowiem zespół borykał się z kłopotami finansowymi. Problem ten dopadł chyba wszystkie elbląskie drużyny, dotacje z miasta zostały obniżone. Na szczęście podstawowy sponsor nie wycofał się ze wspierania Truso. 17 sierpnia zespół oficjalnie ogłosił, że grupa Energa pozostaje sponsorem tytularnym. Pomoc Energii nie będzie obejmować jedynie drużyny II-ligowej, ale także juniorki. - Dzięki temu wsparciu możemy wystartować w II lidze, z czego się bardzo cieszymy - powiedział szkoleniowiec Truso.

Elblążanki rozpoczęły już treningi pod okiem Wojciecha Samulewskiego, który został pierwszym trenerem zespołu. Dotychczasowy szkoleniowiec Andrzej Jewniewicz przeszedł na emeryturę, jednak nadal ma pomagać drużynie. Zespół będzie opierał się na młodych zawodniczkach, głównie na juniorkach i juniorkach młodszych. - Mamy czternastoosobową grupę 16 i 17-latek. Zobaczymy czy do tego grona dołączą seniorki. Sprawdzamy czy jesteśmy w stanie udźwignąć to finansowo. Mamy nadzieję, że wszystko ułoży się po naszej myśli. Chcielibyśmy, żeby pomogły nam te same zawodniczki, które grały w ubiegłym sezonie. Liczymy na to, że od września zaczną z nami trenować. Celem zespołu ma być utrzymanie w II lidze. Na większy sukces liczymy w rozgrywkach młodzieżowych, bo dziewczyny mają duże szanse zrobić fajny wynik w juniorkach młodszych. Zawodniczki chętnie pracują, mają spory potencjał. Same wyraziły chęć rozpoczęcia treningów wcześniej niż planowaliśmy. Trenują dwa razy dziennie, pierwsze zajęcia trzygodzinne, a po południu albo regeneracja albo np. teren. Chcemy tylko, żeby dziewczyny dawały z siebie z meczu na mecz coraz więcej. Na tym nam zależy, a wyniki z czasem przyjdą - podsumował Wojciech Samulewski.

Część zawodniczek miała już okazję grać w II lidze. Do zespołu dołączyły dwie młode siatkarki z Zambrowa Anna Choińska i Patrycja Dąbrowska. Poza nimi w drużynie będą grać: Gabriela Jachimczyk, Edyta Fiedorowicz, Martyna Tarmasewicz, Julia Łukaczyk, Klaudia Wilamowska, Amelia Tarnecka, Zuzanna Katyszewska, Klara Kuczyńska, Patrycja Wilemska, Kornelia Raszewska, Alicja Szaruga, Anita Semkiw.

W planach zespołu są mecze kontrolne. 5 września elblążanki zagrają w Słupsku w turnieju, gdzie rozegrają trzy mecze z zespołami, z którymi będą się mierzyć w II lidze. 12-13 września Energa Truso weźmie udział w turnieju juniorskim. Ligowe zmagania elblążanki rozpoczną wyjazdowym meczem do Mogilna w ostatnią sobotę września. Przed własną publicznością zagrają 3 października z ZSMS Poznań.