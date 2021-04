Fatalny powrót KPR

Bardzo słabe spotkanie rozegrali szczypiorniści KPR po powrocie do ligowego grania. Po siedmiotygodniowej przerwie elblążanie podjęli z SPR GKS Autoinwest Żukowo, z którym przegrali różnicą aż jedenastu bramek (20:31). Zobacz zdjęcia.

Zespół Grzegorza Czapli ostatnie ligowe spotkanie rozegrał 27 lutego. Potem zmuszony był pauzować przez trzy kolejki i na kolejnego rywala czekał aż siedem tygodni. Elblążanie, którzy nie byli w rytmie meczowym, nie potrafili nawiązać walki z pierwszym przeciwnikiem jakim był SPR GKS Autoinwest Żukowo. Podopieczni Jakuba Bonisławskiego przyjechali do Elbląga w roli faworyta i wywiązali się z niej znakomicie, natomiast zawodnicy KPR zagrali na bardzo niskiej skuteczności.

Elblążanie rozpoczęli mecz w dość nietypowym ustawieniu, bo bez bramkarza między słupkami, za to z dwoma kołowymi w ataku. Worek z bramkami rozwiązał najskuteczniejszy piłkarz KPR Rafał Stępień, niestety na kolejne trafienie gospodarzy musieliśmy czekać aż dziewięć minut. W tym czasie elblążanie nie wykorzystali aż trzech rzutów karych i popełnili sporo błędów w ataku. Żukowianie rzucili sześć bramek z rzędu i o przerwę zmuszony był poprosić Grzegorz Czapla. Po wznowieniu gra się wyrównała, jednak elblążanie nie byli w stanie zatrzymać świetnie dysponowanego lidera strzelców Grzegorza Dorsza. W kolejnych minutach gospodarze znów mieli ogromne problemy ze skutecznością i do końca pierwszej połowy zdołali rzucić jedynie 8 bramek, rywale natomiast zdobyli 15 goli.

Po zmianie stron nadal na parkiecie dominowali przyjezdni, a elblążanie nie grzeszyli skutecznością. Do tego zawodzili w obronie, a rywal zdobywał łatwe bramki. Gospodarze mieli duże problemy z wysoką obroną, popełniali błędy przy podaniach i w 41. minucie przegrywali 10:22. Po golu Adama Nowakowskiego i golkipera Volodymyra Shupyka do pustej bramki, zdołali zniwelować straty do dziesięciu goli. Żukowianie grali dobrze w defensywie, a gdy elblążanom udało się przedrzeć przez ich obronę, kilkukrotnie rzuty obronił Bartłomiej Żurawski. Zawodnicy KPR próbowali grać z kołowymi, jednak podania do nich nie dochodziły. Przewaga GKS urosła do 13 bramek. W końcówce spotkania skuteczny był Wojciech Kowszuk i mecz zakończył się wynikiem 20:31.

KPR Elbląg - SPR GKS Żukowo 20:31 (8:15)

KPR: Jaworski 1, Shupyk 1, Plak - Nowakowski 7, Stępień 5, Kowszuk 4, Solecki 1, Nowak 1, Budzich, Muracki, Karczewski, Zaluski, Sparzak, Chyła, Heyda, Peret.

SPR: Żurawski Paszylk, Muńsko - Dorsz 10, Czaja 4, Benkowski 4, Papina 4, Jagielski 2, Papiernik 2, Karsznia 2, Brzozowiec 1, Saraczyn 1, Czaja 1, Smolibowski, Iwanczuk, Scharmach.

Kolejny ligowy mecz elblążanie zagrają na wyjeździe 24 kwietnia z KSPR Gwardia Koszalin.