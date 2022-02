Ferie na łyżwach z MOSiR-em

fot. MOSiR

Zostało już tylko kilka dni do końca zimowej przerwy od szkoły, a tym samym do końca bezpłatnych atrakcji i zajęć w ramach Ferii z MOSiR-em. Część propozycji dotyczy jazdy na łyżwach i to zarówno na Torze Kalbar, jak i na Krytym Lodowisku Helena.

Ferie z MOSiR-em to bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla każdego. W większości dotyczą one najmłodszych mieszkańców Elbląga i młodzieży, ale wejścia na ślizgawki to propozycja i dla małych i dla dużych amatorów jazdy na łyżwach. Zwłaszcza, że jest w Elblągu gdzie pojeździć. Na Lodowisku Helena odbywają się cykliczne darmowe ślizgawki w czasie ferii. Do czwartku można wziąć udział w dwóch sesjach, o godz. 12.00 i 13.00. Na przybyłych czekają atrakcje w postaci animacji, zabaw, turniejów hokeja i festynów lodowych. W każdy dzień coś innego. Dla uczestników konkursów przygotowane są słodkie nagrody. W piątek, 4 lutego, od 12 do 13.30 odbędzie się Muzyczne Zakończenie Ferii, czyli zabawa z licznymi konkursami, którą poprowadzi DJ. Na Torze Łyżwiarskim Kalbar do najbliższego piątku w ramach Ferii z MOSiR-em dostępne są dwie bezpłatne ślizgawki, o godz. 10.00 i 12.00. Sesje trwają 1,5 godziny. Warto dodać, że popołudniami i w weekendy odbywają się zwykłe, płatne ślizgawki. Do najbliższego piątku na Krytym Lodowisku codziennie o godz. 18 i 19, a na Torze Łyżwiarskim Kalbar o 18.30. W weekend wejścia na Lodowisko są o godzinach: 12.30, 13.30, 14.40, 15.40 i 16.50, natomiast z Toru Kalbar można skorzystać o: 12.00, 14.00, 16.30 i 18.30, a w niedzielę dodatkowo o 10.00. Oprócz atrakcji na łyżwach jest wiele innych bezpłatnych propozycji na czas ferii. W Krytej Pływalni dzieci i młodzież mogą pograć w siatkówkę i koszykówkę w wodzie czy popływać w basenie sportowym. W Hali Sportowo-Widowiskowej odbywają się zajęcia z różnych dyscyplin: piłki nożnej, siatkówki, judo, kickboxingu, tenisa stołowego. Zajęcia te prowadzą trenerzy z elbląskich klubów sportowych: ZKS Olimpia Elbląg, IKS Atak, Judo Olimpia Elbląg, Elbląski Klub Karate, EKS Mlexer Elbląg. Szczegółowy plan Ferii z MOSiR-em z podziałem na poszczególne dni i obiekty dostępny jest tutaj. Zasady bezpieczeństwa W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z obiektów sportowych MOSiR. Prosimy o zachowanie minimum 1,5 metra odstępów, zakrywanie usta i nosa w obiektach zadaszonych (lodowisko, hala i baseny) oraz o stosowanie się do poleceń obsługi, komunikatów zamieszczonych na terenie obiektu i wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów.

