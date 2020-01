Ferie z MOSiR-em na sportowo

Wszyscy młodzi mieszkańcy Elbląga wypatrują już z niecierpliwością rozpoczęcia ferii zimowych, które w naszym województwie potrwają od 20 do 31 stycznia. I właśnie na te wolne dni Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla dzieci i młodzieży szereg bezpłatnych zajęć oraz atrakcji sportowych.

W przygotowanym na tegoroczne ferie programie MOSiR oferuje dzieciom udział w wielu zajęciach sportowo-rekreacyjnych, które będą odbywały się w Hali Sportowo-Widowiskowej, na lodowisku Helena, torze łyżwiarskim Kalbar i w Krytej Pływalni. Każdy, kto czas wolny od zajęć szkolnych spędzi w mieście, zapewne znajdzie dla siebie coś ciekawego.

– Zależy nam na zachęceniu dzieci do aktywnego spędzania czasu podczas ferii, a po raz kolejny naszym hasłem przewodnim jest: „Ferie na sportowo – bezpiecznie i zdrowo” – informuje Krzysztof Fedak, koordynator Działu Organizacji Imprez MOSiR. – Stworzyliśmy program zajęć z wykorzystaniem możliwości jakie oferują nasze obiekty sportowe.

Jak co roku MOSiR zaprasza dzieci i młodzież szkolną na dwutygodniowy bezpłatny cykl zajęć sportowych w HSW przy al. Grunwaldzkiej 135. Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie od godz. 9:00 do 16:00. W czasie zajęć spróbować będzie można swoich sił w piłce nożnej, siatkowej, ręcznej, tenisie stołowym, a także karate, judo i squashu. Natomiast w drugim tygodniu ferii, oprócz zajęć z tenisa stołowego, rozegrane zostaną turnieje piłki nożnej i siatkówki. Po raz drugi w programie ferii znalazły się warsztaty freestyle, podczas których uczestnicy odbędą wyprawę do świata żonglerki piłką.

Kolejnym punktem programu ferii z MOSiR-em będą zajęcia na Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej, gdzie w godz. 10.00-11.45 na najmłodszych czekają zajęcia rekreacyjne oraz siatkówka i koszykówka w wodzie. Na krytej pływalni odbędą się także zajęcia ze strzelectwa sportowego – „Szukamy snajpera”.

Bardzo atrakcyjne zajęcia taneczne będą odbywały się w środy i piątki o godz. 11 w budynku lodowiska Helena, w sali fitness. Podczas zajęć instruktor wprowadzi dzieci i młodzież w świat Zumby.

Na miłośników sportów zimowych czekają natomiast kryte lodowisko „Helena” oraz tor łyżwiarski „Kalbar”. Z zajęć na lodowisku można skorzystać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-12.50 oraz 13.00-13.50 - jazda dowolna dla dzieci i młodzieży. Natomiast z toru łyżwiarskiego „Kalbar” korzystać będzie można w godzinach 14.00-15.30. Muzyczne zakończenie odbędzie się na lodowisku Helena w piątek, 31 stycznia, gdzie o godz. 12.00 rozpocznie się półtoragodzinna zabawa przy muzyce.

Szczegółowy program bezpłatnych zajęć organizowanych pod nazwą „Ferie na sportowo -bezpiecznie i zdrowo”, można znaleźć na stronie MOSiR-u w zakładce Ferie z MOSiR-em 2020.