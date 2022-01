Ferie z MOSiR-em na świeżym powietrzu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu i Nadleśnictwo Elbląg w ramach akcji Ferie z MOSiR-em zaprasza na drugi w tym okresie spacer w Bażantarni z leśnikiem, który odbędzie się we wtorek, 1 lutego o godzinie 12. Natomiast w czwartek, 3 lutego również o 12 spotkamy się, by poznać tajniki survivalu.

We wtorek podczas spaceru w Bażantarni dowiemy się, jak przyroda radzi sobie z zimową aurą, co dzieje się w lesie zimową porą i jaka jest rola leśników z Nadleśnictwa Elbląg w tym okresie. Pogoda nie sprzyja obecnie rowerowym jazdom po lesie, dlatego spacer będzie prawdziwym spacerem, bez rowerów. Pokonamy około 5 km, co zajmie nam do dwóch godzin. Oczywiście, na zbiórkę można rowerami przyjechać. Nie zapomnijcie wtedy o zapięciach. Podczas tego spaceru poznamy ciekawostki przyrodnicze przy szlaku GreenVelo. Zapraszamy całe rodziny do aktywności na świeżym powietrzu. Spotykamy się przy siedzibie Nadleśnictwa przy ul. Marymoncka 5 o godz. 12.

Poza spacerem w tym tygodniu czekają na nas także w Bażantarni zajęcia z zimowego survivalu. Poprowadzi je w ramach akcji „Ferie z MOSIR-em” certyfikowany instruktor sztuki przetrwania - Jerzy Stanecki. Dowiemy się, jak zachowywać się w lesie zimową porą i na co zwracać uwagę, aby bezpiecznie w zimowym lesie przebywać. Zajęcia - trwające do dwóch godzin - zostaną przeprowadzone przy wiacie Wiktorówka, a zbiórka chętnych uczestników w czwartek, 3 lutego o godzinie 12 przy muszli koncertowej.

W przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. silne wiatry, ulewy) imprezy mogą zostać odwołane. Informacja o odwołaniu ukaże się na stronie MOSiR.

Warto przypomnieć, że w czasie ferii zimowych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował szereg bezpłatnych atrakcji, m. in. animacje i ślizgawki na Krytym Lodowisku, zabawy w Krytej Pływalni, a także różnorodne zajęcia sportowe z elbląskimi klubami sportowymi w Hali Sportowo-Widowiskowej. Szczegółowy program znajduje się na stronie MOSiR.