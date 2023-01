Gdzie są pieniądze na podgrzewaną murawę? (opinia)

Prezydent Elbląga obiecał Olimpii, że na Stadionie Miejskim będzie zainstalowana podgrzewana murawa. Chcieliśmy się tylko dowiedzieć, jaka kwota została na ten cel zarezerwowana w budżecie Elbląga na 2023 rok. Czy się dowiedzieliśmy?

Podgrzewana murawa na Stadionie przy ulicy Agrykola 8 od kilku lat jest marzeniem kibiców i działaczy Olimpii Elbląg. Od kiedy Polski Związek Piłki Nożnej wprowadził obowiązek posiadania podgrzewanej murawy, aby móc grać na zapleczu ekstraklasy, posiadanie takiego udogodnienia stało się koniecznością, jeżeli ktoś poważnie myśli o rozwoju klubu z A8.

Zaczynamy pytać

Na początku grudnia ubiegłego roku prezydent Elbląga spotkał się z działaczami Olimpii Elbląg. W związku z tym 8 grudnia wysłaliśmy do Biura Prasowego elbląskiego ratusza następujące pytania:

- Jaki jest pomysł na modernizację Stadionu Miejskiego przy Agrykola 8?

- Co konkretnie chciałoby zmodernizować miasto?

- Jakie oczekiwania względem Stadionu Miejskiego przedstawiła Olimpia Elbląg na grudniowym spotkaniu z prezydentem Elbląga?

- Czy będzie rozpatrywana koncepcja budowy nowego Stadionu?

- Co się stało z wykonaną w przeszłości koncepcją Stadionu Miejskiego na Okólniku. Czy ta koncepcja (po ewentualnym

uaktualnieniu) może być wykorzystana obecnie.

- Jakie są potencjalne źródła finansowania inwestycji?

Na odpowiedź czekaliśmy i w zasadzie się nie doczekaliśmy. Za to 15 grudnia na stronie internetowej urzędu miasta pojawił się komunikat, którego fragment cytujemy: „Prezydent Elbląga Witold Wróblewski w czwartek (15.12), po raz kolejny w tym roku, spotkał się z Zarządem ZKS Olimpia Elbląg. Spotkanie było okazją do omówienia planów wobec miejskiego stadionu przy ul. Agrykola 8, na którym piłkarze Olimpii rozgrywają mecze II ligi.

Jak zauważyli przedstawiciele klubu ZKS Olimpia, najpilniejszą inwestycją do wykonania na stadionie przy ul. Agrykola jest budowa systemu ogrzewania murawy boiska.

– Podgrzewana murawa to warunek konieczny, żeby nasi piłkarze mogli rywalizować o I ligę – mówił prezes ZKS Olimpii Paweł Guminiak. – Na dzisiaj to jedyna rzecz, która ogranicza nas w walce o awans na zaplecze ekstraklasy – dodał.

"Prezydent Witold Wróblewski zapowiedział rozpoczęcie na początku 2023 roku procesu inwestycyjnego, dotyczącego budowy ogrzewania murawy boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Agrykola. Szczegóły tej inwestycji będą uzgadniane podczas kolejnych spotkań zespołu roboczego.“ - czytamy w komunikacie.

Nas zastanowiło to, czego w tym komunikacie nie ma - czyli o jakich kwotach mówimy. Szybka kwerenda po innych stadionach uświadomiła nam, że kwoty mogą być różne i są zależne od różnych czynników. 16 grudnia zadzwoniliśmy do Biura Prasowego z krótkim i wydawać by się mogło prostym pytaniem: Jaka kwota będzie zapisana w projekcie budżetu miasta na 2023 rok z przeznaczeniem na montaż podgrzewanej murawy i skąd te pieniądze się wezmą? Przez telefon dowiedzieliśmy się, że odpowiedź otrzymamy w poniedziałek (19 grudnia).

19 grudnia odbył się briefing prasowy, na którym prezydent Elbląga chwalił się, że pracownicy MOSiR-u wymienili elektrykę, hydraulikę i pomalowali ściany w budynku administracyjno-szatniowym przy ul. Skrzydlatej. Przy okazji chciałem zapytać o kwoty związane z podgrzewaną murawą, ale zanim zdążyłem otworzyć usta, to czas na zadawanie pytań minął. I prezydent przystąpił do prezentacji pomalowanych ścian i wyremontowanych pryszniców.

Elbląg czeka, my czekamy... na odpowiedź

fot. arch. portEl.pl

Podczas teo spotkania umówiłem się z urzędnikami, że wyślę maila z pytaniami i Departament Sportu mi na nie odpowie. Do świąt. (nie sprecyzowali jednak, do których świąt). Nie jestem przecież złośliwy i nie będę prezydenta „na wyrywki“ pytał z liczb w projekcie budżetu. 19 grudnia do Biura Prasowego wysłałem więc kolejny zestaw pytań: „Proszę o informację na temat podgrzewanej murawy na Stadionie Miejskim przy Agrykola 8:

- jaka kwota w projekcie budżetu Elbląga będzie zabezpieczona na ten cel?

- czy jest przewidywane dofinansowanie zewnętrzne i z jakich źródeł?

- jeżeli koszt inwestycji nie zwiększy różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami w projekcie budżetu Elbląga, to z jakie kwoty po stronie wydatków zostaną zmniejszone z przeznaczeniem na budowę podgrzewanej murawy?

- kiedy zostanie ogłoszony przetarg na rozpoczęcie prac. Czy będzie to w formule "zaprojektuj i zbuduj" czy też najpierw dokumentacja na dokumentację, a później na budowę? Kiedy przewiduje się początek prac budowlanych?

I pytanie dodatkowe:

- Co z projektem przekształcenia stadionu przy ul. Krakusa w obiekt lekkoatletyczny?“

22 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Trochę naiwnie sądziłem, że radni ww. komisji zainteresują się sprawą podgrzewanej murawy i może dowiem się, jaką kwotę chce miasto przeznaczyć na tę inwestycję. Radni, niestety, nie zajęli się tym tematem. Ale (pamięć już trochę zawodzi), to chyba tego dnia dowiedziałem się, że odpowiedź na moje pytania z 19 grudnia otrzymam nie do świąt, a do końca roku (też nie sprecyzowali do końca którego roku).

29 grudnia odbyła się sesja budżetowa Rady Miejskiej w Elblągu, na której radni przegłosowali budżet miasta. Spodziewałem się, że podczas głosowania nad budżetem będzie głosowana również autopoprawka prezydenta, która montaż podgrzewanej murawy wpisze do budżetu i tajemnicza kwota przestanie być tajemnicza. Z różnych względów nie oglądałem transmisji posiedzenia rady. Liczyłem, że przecież lada chwila dostanę odpowiedź na swoje pytania i dowiem się, ile wynosi kwota wpisana do budżetu na montaż podgrzewanej murawy.

Trochę mało tych pieniędzy

1 stycznia, kilka minut po północy, wzniosłem toast za pomyślność w nowym roku - odpowiedzi na pytania wciąż nie miałem. 2 stycznia ponownie zadzwoniłem do Biura Prasowego z prośbą o odpowiedź. Tu już było lepiej: odpowiedź była już przygotowana i czekała na zatwierdzenie przez najwyższe czynniki. 3 stycznia nad rankiem otwieram swoją redakcyjną pocztę... Stał się cud!. Jest zatwierdzona odpowiedź. Otwieram maila, a tam... „W odpowiedzi na Pańskie pytania informujemy:

"15 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Elblągu Prezydent Elbląga Witold Wróblewski spotkał się z Zarządem ZKS Olimpia Elbląg. Podczas spotkania Prezydent poinformował, że w budżecie Miasta Elbląg zabezpieczono kwotę 65 tys. zł na wykonanie koncepcji przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Agrykola, na którym zespół Olimpii rozgrywa mecze o mistrzostwo II ligi.

Przedstawiciele elbląskiego klubu wskazali, że najpilniejszą inwestycją do wykonania na stadionie jest zainstalowanie systemu podgrzewania murawy, by zespół mógł rywalizować o I ligę (to jeden z warunków otrzymania licencji Polskiego Związku Piłki Nożnej na występy w I lidze).

Prezydent Wróblewski zapewnił, że zrobi wszystko, by pomóc klubowi w rozwiązaniu tego problemu przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących podgrzewania murawy. Szczegóły dotyczące inwestycji będą uzgadniane podczas kolejnych spotkań z udziałem Prezydenta Elbląga, przedstawicieli ZKS Olimpia, Departamentu Inwestycji, Departamentu Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także podczas konsultacji z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Samorząd Elbląga w pierwszej kolejności realizuje inwestycje ze wsparciem zewnętrznym. Obecnie trwa analiza możliwości pozyskania wsparcia na budowę podgrzewanej murawy na stadionie miejskim przy ul. Agrykola.

Odnośnie pytania dotyczącego stadionu przy ul. Krakusa, to informuję, że projekt przebudowy tego obiektu został zgłoszony w 2022 r. do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nie otrzymał jednak dofinansowania rządowego, co wstrzymało jego realizację.“

Przeczytałem raz, przeczytałem drugi... I nadal nie znalazłem informacji, ile pieniędzy w budżecie Elbląga zapisano na montaż podgrzewanej murawy na Stadionie Miejskim. Ponownie więc zadzwoniłem do Biura Prasowego Urzędu Miejskiego z pytaniem: gdzie w przesłanej mi odpowiedzi jest podana kwota przeznaczona na montaż podgrzewanej murawy. Po kilku godzinach otrzymałem pisemną odpowiedź: „W budżecie miasta zabezpieczone są środki finansowe na stadion miejski przy ul. Agrykola – to kwota 65 tysięcy złotych. Dodatkowo analizujemy możliwości pozyskania wsparcia na budowę podgrzewanej murawy na stadionie. Całkowity koszt tej inwestycji znany będzie wraz z wyborem technologii dla podgrzewanej murawy i opracowaniem szczegółowego kosztorysu.“

65 tysięcy złotych jest już zapisane w budżecie miasta na 2023 rok. I tylko tyle. Tymczasem kwota na sfinansowanie podgrzewanej murawy jest liczona w milionach złotych, a nie dziesiątkach tysięcy. A bez twardych zapisów budżetowych słowa prezydenta to jak na razie obietnica przedreferendalna. Na szczęście można tę inwestycję wpisać do budżetu w trakcie roku budżetowego. Pytanie zasadnicze, na które też nie otrzymaliśmy odpowiedzi: skąd konkretnie na to wziąć pieniądze?

I żeby nie było: podgrzewana murawa jest inwestycją konieczną, jeżeli mieszkańcy chcą, aby klub piłkarski, który w Elblągu generuje najwięcej emocji, rozwijał się sportowo. Jeżeli chcą...