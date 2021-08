Góralem na Chrobrego po raz drugi

W niedzielę, 22 sierpnia, Góra Chrobrego po raz kolejny stanie się areną zmagań rowerzystów. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza fanów dwóch kółek w każdym wieku na drugą edycję zawodów „Góralem na Chrobrego”. Udział w imprezie będzie bezpłatny.

Impreza „Góralem na Chrobrego” będzie kolejną propozycją dla rowerzystów w ramach cyklu Wakacje z MOSiR-em 2021. W porównaniu do poprzedniej edycji, będzie jednak bardziej urozmaicona. Podczas tego wydarzenia odbędą się bowiem zawody dla dzieci i wyścig dla młodzieży dorosłych.

Dla najmłodszych przygotowana będzie trasa u podnóża Góry Chrobrego, natomiast ci trochę starsi rowerzyści wystartują w klasycznym wyścigu z metą na szczycie. W zawodach dla dzieci nie będzie pomiaru czasu oraz klasyfikacji generalnej. Będą natomiast kategorie wiekowe: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat. Każdy młody uczestnik, który pokona tę trasę, otrzyma wyjątkowy medal.

W wyścigu głównym mogą startować osoby powyżej 13 roku życia (liczy się ukończenie 13 lat najpóźniej w dniu zawodów). Wyścig kobiet odbędzie się w kategorii OPEN, bez podziału na wiek. Mężczyźni zostaną natomiast podzieleni na kategorie wiekowe: 13-19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50+. Trójka najszybszych osób w każdej kategorii otrzyma natomiast pamiątkowe statuetki.

Trasy będą oznakowane, na stałe zabezpieczone przez sędziów, osoby porządkowe i ratowników medycznych. Wyścig dla dorosłych będzie urozmaicony licznymi zakrętami, aby ułatwić wjazd. Na jego starcie każdy uczestnik otrzyma specjalny czytnik czasu, który na szczycie góry przystawi do punktu pomiarowego. Powrót zawodników z góry odbywał się będzie tylko po ulicy Chrobrego (odcinek brukowany). Wydruk z potwierdzeniem pomiaru uczestnik otrzyma później u sędziego. Przed zawodami wszyscy uczestnicy otrzymają pakiety startowe z numerami.

Program zawodów:

9:00-12:00 – Biuro Zawodów, punkt informacyjny, zapisy

10:45 – Otwarcie zawodów, przywitanie uczestników i odprawa techniczna

11:00 – 12:00 – Starty indywidualne wszystkich dzieci (od 3 do 12 roku życia). Dzieci będą startować od najmłodszych do najstarszych. Medale będą wręczane każdemu dziecku od razu na mecie.

12:15 – Starty indywidualne wszystkich dorosłych zawodników wg. numerów startowych

Po wyścigu dorosłych odbędą się dekoracje najlepszych dorosłych w każdej kategorii wiekowej.

Zgłoszenia do zawodów ,,Góralem na Chrobrego” przyjmowane są do czwartku, 19 sierpnia, do godz. 23:59 na adres imprezy@mosir.elblag.eu. W treści maila należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia oraz numer kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna, a także informację o treści, która znajduje się w regulaminie imprezy. W wyjątkowych przypadkach będzie można zapisać się 30 minut przed startem imprezy w biurze zawodów. Przypominamy, że liczba miejsc jest ograniczona (limit 100 osób w zawodach dla dzieci i 100 osób w wyścigu dla dorosłych). Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie zawodów.

Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym, na rowerze napędzanym wyłącznie siłą własnych mięśni. Zawodnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności podczas zjazdu po zakończeniu wyścigu na miejsce startu i zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.