Gwiazdy siatkarskiej PlusLigi w Elblągu

W piątek i sobotę, 4 i 5 września, Elbląg opanują siatkarskie emocje. Trefl Gdańsk zmierzy się bowiem w ramach przedsezonowych meczów sparingowych w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR ze Ślepskiem Malow Suwałki.

Przypomnijmy, że w nadchodzącym sezonie w barwach gdańszczan oglądać będziemy dwóch mistrzów świata z 2014 r., Mariusza Wlazłego i Mateusza Mikę, a drużynę już drugi rok z rzędu prowadzi jedna z najważniejszych postaci polskiej siatkówki XXI wieku, Michał Winiarski. Spotkania Trefla z suwalczanami z trybun hali będzie mogła obejrzeć ograniczona liczba 800 kibiców.

– Zachowujemy wszelkie standardy bezpieczeństwa oraz stosujemy się do zaleceń oraz obostrzeń związanych z organizacją imprez sportowych w tym trudnym dla wszystkich czasie, dlatego też postanowiliśmy udostępnić 800 miejsc dla Państwa komfortu oraz bezpieczeństwa – informuje Andrzej Bugajny, dyrektor MOSiR.

Bilety są już dostępne, a zakup ich będzie możliwy poprzez tę stronę. Każdy kupiony bilet będzie wysłany w formie PDF z dedykowanym kodem kreskowym.Nie ma konieczności drukowania biletu, przy wejściu na obiekt wystarczy wyświetlić bilet na ekranie telefonu.

Sezon 2020/2021 siatkarskiej PlusLigi rusza w weekend 12-13 września. Tydzień wcześniej dwie drużyny ligi mistrzów świata zawitają do Elbląga, by zmierzyć się w meczach sparingowych. Przed elbląską publicznością w piątek i sobotę (4 i 5 września) zaprezentują się Trefl Gdańsk i Ślepsk Malow Suwałki. To oznacza, że w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR oglądać będziemy m. in. ikonę polskiej siatkówki Mariusza Wlazłego i mistrza świata z 2014 r. Mateusza Mikę po stronie gdańszczan oraz trzykrotnego mistrza Belgii Tomasa Rousseaux i reprezentanta Polski Bartłomieja Bołądzia wśród suwalczan. Mecze rozpoczną się odpowiednio o godz. 18 w piątek oraz o 13 w sobotę. Oba sparingi będą otwarte dla publiczności, a zgodnie z rozporządzeniami rządowymi na trybunach udostępnione zostanie dla kibiców ograniczona liczba miejsc. Sprzedaż biletów na obydwa spotkania już ruszyła, a wejściówki są dostępne na naszej stronie w panelu REZERWACJA BILETÓW.

Trefl Gdańsk już po raz kolejny zaprezentuje się przed elbląską publicznością, ale pierwszy raz pod wodzą trenera Michała Winiarskiego. Wcześniej gdańszczanie w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR rywalizowali w 2015 i 2016 roku w przedsezonowym Turnieju Czterech Trenerów, a także w ramach eliminacji do ćwierćfinału Pucharu Polski. Z kolei w październiku 2018 r. „gdańskie lwy” po raz pierwszy rozegrały w Elblągu starcie o punkty PlusLigi. Wówczas podopieczni Andrei Anastasiego podejmowali Indykpol AZS Olsztyn i stworzyli niesamowite widowisko, które ostatecznie rozstrzygnęli na swoją korzyść dopiero w tie-breaku, przy dopingu ponad dwóch tysięcy kibiców.

Suwalczanie do najwyższej klasy rozgrywkowej awansowali rok temu, ale już w swoim pierwszym sezonie w PlusLidze zanotowali zwycięstwa z m.in. PGE Skrą Bełchatów czy Asseco Resovią Rzeszów. W Elblągu obie drużyny na pewno dostarczą kibicom ogromnych emocji, chcąc jak najlepiej zaprezentować się w przedsezonowych sprawdzianach, choć dla Trefla tegoroczny okres przygotowawczy jest bardzo nietypowy z uwagi na problemy z koronawirusem. Na szczęście gdańscy zawodnicy kolejno wracają do trenowania, a 4 i 5 września na pewno wystąpią w Elblągu już w pełnym składzie.

Szykujemy się na kolejne w naszym mieście, wspaniałe siatkarskie widowisko!

Zapraszamy do zakupu biletów w cenach: 10 zł bilet ulgowy oraz 15 zł bilet normalny. Bilety można kupić na tej stronie.