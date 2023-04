Pod taką nazwą w sezonie 2023/24 ma zagrać w II lidze męskiej piłki ręcznej zespół z Elbląga. Baner z nazwą klubu uroczyście odsłonili Irmina Pleśniak, żona śp. Mieczysława Pleśniaka, twórcy elbląskiej piłki ręcznej oraz Marek Panas, wychowanek Truso Elbląg, wielokrotny reprezentant Polski w piłce ręcznej. Zobacz zdjęcia z turnieju.

Jesień 1978 r. Rewelacją Pucharu Polski w piłce ręcznej jest Olimpia Elbląg. Żółto-biało-niebiescy jesienią zajęli drugie miejsce w swojej grupie II ligi. Prawdziwą niespodzianką był jednak awans drużyny Henryka Kadyszewskiego do półfinałowego turnieju Pucharu Polski. Szerzej o tym pisaliśmy tutaj.

Elbląski męski szczypiorniak przechodził różne koleje losu, już pod innymi nazwami elbląska drużyna awansowała na najwyższy szczebel rozgrywek. W ubiegłym roku z przyczyn finansowych nie zgłoszono drużyny KPR Elbląg do rozgrywek seniorskich.

Wygląda na to, że po rocznej przerwie Elbląg wróci na mapę piłki ręcznej. Grupa sympatyków podjęła działania mające skutkować zgłoszeniem elbląskiej drużyny do gry w II lidze w sezonie 2023/24. I co nie mniej ważne, drużyna liczy na doping kibiców.

Wczoraj (6 kwietnia) w hali Zespołu Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu (dawna hala MOS) odbył się turniej „Wracamy do gry“, który ma być początkiem przygotowań do startu elbląskiego klubu w II lidze. Stosunkowo duża liczba osób na trybunach pozwala wysnuć hipotezę, że w mieście znajdą się kibice, dla których warto będzie grać.

Zawody rozpoczęły się miłym akcentem. Baner z nazwą klubu odsłoniła Irmina Pleśniak, żona śp. Mieczysława Pleśniaka, twórcy elbląskiej piłki ręcznej oraz Marek Panas, wychowanek MKS Truso Elbląg, piłkarz ręczny Wybrzeża Gdańsk oraz THW Kiel, 143.krotny reprezentant Polski w piłce ręcznej. W biało-czerwonych barwach zdobył m. in. brązowy medal mistrzostw świata oraz siódme miejsce na igrzyskach olimpijskich w Moskwie. Wywiad z Markiem Panasem przeczytasz tutaj. Handball Olimpia Elbląg - tak ma nazywać się nowy klub. Barwy? Oczywiście żółto-biało-niebieskie.

I to właśnie „o kolor“ podstawowej koszulki nowego klubu (i puchar przechodni) toczył się turniej. Wystąpiły w nim drużyny wychowanków MKS Truso z roczników z lat 90. (na biało), 80.(na niebiesko) i 70. wspartych młodszymi zawodnikami (na żółto). I trzeba przyznać, że choć to turniej towarzyski, to walki na parkiecie nie brakowało, a piłkarze sił nie oszczędzali.

W pierwszym meczu spotkały się drużyny Białych i Żółtych. I początkowo wszystko przebiegało po myśli Grzegorza Czapli prowadzącego roczniki z lat 90. Jego drużyna prowadziła już 6:2 i dobrze naoliwiony mechanizm się zaciął. Starszyzna zaczęła odrabiać straty i pierwsze 15 minut (mecze grano 2x15 minut bez przerywania czasu) zakończyło się niespodziewanym remisem 8:8. W drugiej części „młodzież“ poprawiła swoją grę i odjechała. Ostatecznie pierwszy mecz zakończył się wynikiem 18:13 dla „Białych“.

fot. Mikołaj Sobczak

W kolejnym starciu „Biali“ podejmowali „Niebieskich“ - roczniki 80. Gol za gol, żadna z drużyn nie zbudowała sobie bezpiecznej przewagi. Do przerwy o dwie bramki (12:10) lepsi byli podopieczni Grzegorza Czapli. W drugiej... dosłownie do ostatnich sekund toczyła się walka o zwycięstwo. Na kilka sekund przed końcem na tablicy wyników widniał remis 19:19. I wtedy gola na wagę zwycięstwa w turnieju zdobyła najmłodsza drużyna. Na wyrównanie „Niebieskim“ zabrakło czasu.

W meczu o drugie miejsce najstarszy zespół z roczników z lat 70. prowadzony przez Bogdana Tuzimka nie zamierzał tanio sprzedać skóry. 5:5 po pierwszej połowie mogło sugerować kolejną niespodziankę. W drugiej części spotkania drużyna prowadzona przez trenerkę Dorotę Śniadałę-Zastawną była bardziej skuteczna i całe spotkanie wygrała 14:9.

Okolicznościowy puchar przechodni wnieśli w górę wychowankowie Truso urodzeni w latach. 90. I to biały - kolor ich koszulek - będzie podstawowym kolorem pierwszych koszulek Handball Olimpii Elbląg. Przed działaczami klubu teraz mrówcza praca nad tym, aby jesienią Handball Olimpia Elbląg zagrała na drugoligowych parkietach.

W trakcie przerw odbywały się występy artystyczne. Swoje umiejętności zaprezentowały m. in. tancerki ze Szkoły Tańca Broadway oraz uczestniczka The Voice Kids - Patrycja Moneta. Turniej zakończył się występem Novatora, który zaśpiewał utwór “ Z prawa do lewa“.

Składy drużyn:

Roczniki z lat 90. (Biali).: Michał Grzybek, Adam Stańczuk, Karol Radecki, Adam Załuski, Adam Nowakowski, Norbert Kłódka, Łukasz Lewandowski, Michał Blaszkiewicz, Maciej Dawidowski, Bartosz Krawiec, Jacek Krawczyk, Maciej Grzybek, Tomasz Estal, Jakub Gawroński, Konrad Szaro, Karol Wądołowski, Łukasz Estal, Mateusz Bąkowski Trener: Grzegorz Czapla

Roczniki z lat 80.: (Niebiescy) Łukasz Janowicz, Dariusz Spicha, Mateusz Cywiński, Tomasz Janowicz, Mateusz Jankowski, Łukasz Smolak, Piotr Sadowski, Karol Stolarowicz, Jakub Subocz, Krzysztof Kubicki, Łukasz Buczkowski, Piotr Wójcik, Maciej Borsukowicz, Paweł Grynis, Bartosz Tomporowski, Jacek Kozik, Leszek Gilarski, Adam Kwiatkowski. Trener: Dorota Śniadała - Zastawna.

Roczniki z lat 70: ( Żółci) Paweł Kapla, Maciej Terlecki, Daniel Sznajder, Radosław Bewicz, Krzysztof Wedeł, Marek Gościński, Sławomir Nowoświat, Paweł Bazela, Sławomir Wojtyna, Dariusz Mostowski, Maciej Szafran, Przemysław Biernat, Sławomir Korkliniewski, Witold Strzelec, Paweł Mikołejko, Rafał Korożan, Radosław Rogowski, Grzegorz Kusiak, Radosław Skarbecki, Mariusz Chojnacki, Rafał Rocki. Trener: Bogdan Tuzimek.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl była patronem medialnym turnieju