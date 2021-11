Horror bez happy endu

Tenisiści stołowi Mlexera Elbląg przegrali kolejny mecz w II lidze. Dziś (21 listopada) elblążanie musieli oddać punkty KTS Nowy Dwór Mazowiecki.

Tenisiści stołowi Mlexera Elbląg nie mogą odnaleźć właściwego rytmu w II lidze. Dziś elblążanie na wyjeździe zmierzyli się z KTS Nowy Dwór Mazowiecki. Po pierwszym bloku gier singlowych na tablicy wyników widniał remis 2:2. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na niesamowicie zacięty wynik pojedynku Kamila Kleczkowskiego z Piotrem Kołacińskim (2:3). Elblążanina wyszedł z niezłych tarapatów: w setach przegrywał już 1:2, ale odwrócił losy pojedynku.

W deblach podział punktów. Gospodarze zdecydowali się zastąpić w deblu na drugim stole Piotra Stępińskiego, Danielem Draczką. Ten manewr spełnił swoje zadanie, tenisiści z Nowego Dworu zdobyli cenny punkt. Znów remis. I o wszystkim miał zdecydować drugi blok singli.

I tu niestety okazało się, że elblążanie mają słabą obsadę drugiego stołu. Młodzi tenisiści Mlexera w tym spotkaniu nie zdołali ugrać ani jednego punktu. To plus porażka Piotra Kołacińskiego z Damianem Draczką spowodowało, że elblążanie z Nowego Dworu Mazowieckiego wracają bez zdobyczy punktowej. Warto zwrócić uwagę na końcówkę drugiego seta w starciu Damiana Draczki z Piotrem Kołacińskim. Elblążanin przegrywał 9:10 i zdołał wywalczyć seta. Niestety kolejne sety padły łupem gospodarza i to oni zgarnęli komplet punktów.

KTS Nowy Dwór Mazowiecki – Mlexer Elbląg 6:4

Mlexer: Makowski (2,5), Kołaciński (1,5), Chrząszcz (0), Kawiak (0)

Kamil Kleczkowski – Piotr Kołaciński 2:3 (6, -4, 11, -7, -6)

Jan Olek – Krystian Kawiak 3:0 (6, 3, 2)

Damian Wasiak – Andrzej Makowski 0:3 (-7, -4, -8)

Piotr Stępiński – Wojciech Chrząszcz 3:0 (-10, -5, -6)

Damian Wasiak, Kamil Kleczkowski – Piotr Kołaciński, Andrzej Makowski 0:3 (-9, -8, -2)

Jan Olek, Daniel Draczka - Wojciech Chrząszcz, Krystian Kawiak 3:0 (9, 8, 8)

Kamil Kleczkowski – Andrzej Makowski 0:3 (-3, -10, -6)

Jan Olek – Wojciech Chrząszcz 3:1 (8, -7, 7, 1)

Damian Draczka – Piotr Kołaciński 3:1 (10. -11, 7, 3)

Piotr Stępiński – Krystian Kawiak 3:0 (8, 9, 9)

W III lidze druga drużyna Mlexera kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W sobotę w Elblągu rozgromiła LZS Lubawę 17:1. Punkty dla Mlexera zdobyli: Tomasz Libura (4,5), Radosław Cieśliński (4,5), Daniel Buczyński (4,5), Piotr Szałkowski (3,5)