Hulaj-Nóżka – nowy termin, nowe zapisy

Pogoda ponownie pokrzyżowała nasze plany, ale nie odpuszczamy! Zapraszamy wszystkie dzieci, które lubią jeździć na rowerkach biegowych i hulajnogach, na Hulaj-Nóżkę. Tym razem wydarzenie odbędzie się w środę, 29 lipca, na Torze Kalbar. Na uczestników czeka mnóstwo dobrej zabawy, a każdy, kto stanie na starcie, otrzyma pamiątkowy medal oraz słodki upominek. Udział w imprezie jest bezpłatny, obowiązują zapisy online.

Hulaj-Nóżka to impreza organizowana przez MOSiR w Elblągu dla wszystkich dzieci do 12. roku życia. Podczas zawodów odbędą się przejazdy na rowerkach biegowych i hulajnogach, w różnych kategoriach wiekowych i na dostosowanych do wieku dystansach.

Imprezę rozpoczną najmłodsi uczestnicy na rowerkach biegowych, którzy pokonają trasę o długości 150 metrów. Następnie na torze pojawią się miłośnicy hulajnóg, dla których przygotowano dystanse 200 oraz 333 metrów (jedno okrążenie toru). Dzieci będą startować wspólnie w poszczególnych kategoriach wiekowych, natomiast szczegółowy system startów zostanie dostosowany do liczby zgłoszeń. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz drobny słodki upominek.

Zapisy

W związku ze zmianą terminu obowiązują nowe zgłoszenia. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza Google do wyczerpania limitu 200 miejsc lub do 28 lipca (wtorek), do godz. 12:00.

Zachęcamy rodziców do wcześniejszego wydrukowania i wypełnienia oświadczenia niezbędnego do udziału dziecka w wydarzeniu. Zapisy w dniu zawodów będą możliwe wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na liście startowej.

Program zawodów (dekoracje po zakończeniu każdej kategorii)

16:00–16:45 –biuro zawodów i wydawanie numerów startowych

16:55 – otwarcie zawodów, powitanie uczestników i odprawa techniczna

17:00 - rozpoczęcie startów w poszczególnych kategoriach wiekowych: od najmłodszych uczestników na rowerkach biegowych (0-2 lata), następnie dzieci startujących na hulajnogach (3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 lat)

18:45 – przewidywane zakończenie imprezy.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.