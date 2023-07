Jadą i pomagają!

Wyruszyli z Suwałk, minęli już Węgorzewo i jutro zawitają do Elbląga. Maciej, Rafał i Krzysiek jadą przez Elbląg do Pilawy w ramach akcji „Pomaganie za jechanie”. Dwie inne ekipy również są w trasie i także zmierzają do Pilawy.

„Pomaganie za jechanie” to akcja charytatywna, w ramach której można wspomóc podopiecznych szkoły specjalnej w miejscowości Jelenie (gmina Kraszewice). Przejazd rowerowy to oczywiście wspaniała przygoda, którą uczestnicy łączą z informowaniem o potrzebach podopiecznych szkoły w Jeleniach. W sobotę (8 lipca), około godz. 13 trójka rowerzystów wyruszy spod elbląskiej Bramy Targowej w kierunku Starogardu Gdańskiego. Więcej o akcji tutaj oraz na stronie Link do zrzutki Przejazd przez Elbląg objął honorowym patronatem Witold Wróblewski prezydent Elbląga.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga