Jak miasto, zdaniem urzędników, wspiera sport dzieci i młodzieży

- Jeżeli mówimy o Olimpii, powiem wprost, jeżeli mówimy o klasach sportowych, o klasach z piłki nożnej, jeżeli w szkole pracują trenerzy Olimpii, to jest to dofinansowanie klubu czy nie? - pytała (retorycznie) Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki Rady Miejskiej. Urzędnicy prześcigali się w informowaniu, jak miasto wspiera sport dzieci i młodzieży.

Na czwartkowym (8 lutego) posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Elblągu poruszona została sprawa wspierania przez miasto elbląskich klubów sportowych. Radny Adam Matwiejczuk („prezydencki“ klub radnych) zapytał o rozstrzygnięcia miejskich konkursów wspierających elbląskie kluby. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

- Są to wartości niższe od zapowiadanych, od ubiegłorocznych i tych sprzed dwóch lat. Chciałbym się odnieść do listopadowego posiedzenia naszej komisji, podczas której rozmawialiśmy na temat projektu budżetu. Wówczas uzyskałem odpowiedź, że środki finansowe będą powiększone poprzez skorzystanie z Miejskiego Programu Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Czy jest jakaś orientacyjna wartość tego dofinansowania ponad to, które zostało ostatnio podane pochodzące z budżetu naszego miasta i jakie to są wartości? To co jest podane w rozstrzygnięciu [konkursu - przyp. SM] jest niższe niż w ubiegłym roku. - pytał Adam Matwiejczuk.

Arkadiusz Kolpert: „Wsparcie to nie tylko konkursy“

W ostatnich trzech latach wysokość kwot w miejskich konkursach przedstawiała się następująco: „Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach“ (konkurs skierowany dla seniorów): w 2022 r. - 1,36 mln zł, w 2023 r. - 1 mln zł, w 2024 r. - 875 tys. zł. Co oznacza, że kwota przeznaczona na wspieranie szkolenia seniorów w 2024 r. jest zaledwie 64 proc. kwoty sprzed dwóch lat.

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom (konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży): w 2022 r.: 750 tys. zł, w 2023 r.: 900 tys. zł, w 2024 r.: 860 tys. zł. Co oznacza, że w stosunku do kwoty sprzed dwóch lat kwota wsparcia w konkursie wzrosła i stanowi 115 proc. kwoty z 2022 r.

- Jeżeli chodzi o wsparcie dla sportu dzieci i młodzieży, bo to jest priorytet dla samorządu, to faktycznie w listopadzie było zapewnienie ze służb prezydenta, że wsparcie dla sportu dzieci i młodzieży będzie na tym samym poziomie, a może nawet i większym. Tylko na wsparcie nie możemy patrzeć poprzez jedną tylko i wyłącznie ścieżkę, czyli tak naprawdę dotacje dla klubów sportowych. Kluby sportowe korzystają z kilku różnych form wsparcia, jeżeli chodzi o pomoc samorządu. To m. in. dotacje, stypendia sportowe, korzystanie z bezpłatnie udostępnianej bazy sportowej, której utrzymanie generuje coraz większe koszty. Jeżeli chodzi o korzystanie z bazy sportowej (...), to mamy ponad 30 klubów, które korzystają bezpłatnie prowadząc zajęcia sportowe. Bezpłatnie, nie płacąc ani złotówki i to jest bardzo realne, wymierne wsparcie dla tych klubów. (...) W konkursie sportów dzieci i młodzieży w roku 2022 było zabezpieczone 750 tysięcy złotych, w roku 2023 ta kwota wzrosła do 900 tysięcy złotych. Faktycznie dzięki temu m. in., że miasto notowało wzrost przychodów z tzw. „kapslowego“. W tym roku ta kwota zamknęła się w wysokości 860 tysięcy złotych. Zmniejszenie o 40 tysięcy wynika tylko i wyłącznie z tego, że spadły przychody ze wspomnianego „kapslowego“ - wyjaśniał Arkadiusz Kolpert, dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji w elbląskim ratuszu. - Nie patrzyłbym na wsparcie sportu dzieci i młodzieży przez samorząd tylko przez pryzmat dotacji dla klubów. To jedna ze ścieżek, którą samorząd wspiera ten rodzaj sportu. Tych działań samorządu jest dużo więcej. Powiedziałem o bazie, o dotacjach, ale mamy również programy: program powszechnej nauki pływania, program powszechnej nauki jazdy na łyżwach, program „Edukacja przez szachy“. Współpracujemy z polskimi związkami sportowymi w upowszechnianiu takich dyscyplin jak choćby łyżwiarstwo szybkie, piłka siatkowa, piłka ręczna, OSPR, OSP. To też jest wkład samorządu do rozwoju sportu dzieci i młodzież. Mamy Sportową Szkołę Podstawową, czy szerzej patrząc Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. To też jest wsparcie dla rozwoju sportu dzieci i młodzieży. Przecież tam trenują nasi zawodnicy, w tej szkole - twierdził dyrektor.

Małgorzata Sowicka: „Nikt mnie nie pyta, w związku z tym sama odpowiem“

- Nikt mnie o to nie pyta, w związku z tym sama odpowiem. Jeżeli chodzi o prawie wszystkie nasze szkoły, obiekty szkolne, to udostępniają one hale sportowe, udostępniają pomieszczenia szkolne w soboty i w niedziele. Nie mówię o takich dniach tygodnia, w których odbywają się lekcje, bo udostępnianie odbywa się popołudniami i wieczorami. Natomiast sobota i niedziela to jest dodatkowy koszt, jakby dodatkowe działania placówek. To wchodzi w budżet oświaty. Jeżeli ktoś pyta, dlaczego oświata kosztuje tyle, to jest to jeden z elementów, który buduje kwotę. I jeżeli chodzi o kluby dziecięce, to jest to po kosztach związanych z oświetleniem. Tak naprawdę tu nie ma wynajmów. (...) Jeżeli mówimy o klubach sportowych, o finansowaniu klubów sportowych, to spójrzmy całościowo i nie udawajmy, że dotacja to są tylko pieniądze: czysta, żywa gotówka. (...) - twierdziła dyrektor departamentu oświaty. - Był taki moment , kiedy również musiałam głębiej wejść w sport, ponieważ był Departament Edukacji i Sportu. To co zobaczyłam stojąc z boku, to duże zdziwienie, że tak naprawdę Gmina Miasto Elbląg jest rozliczana również ze sportu kwalifikowanego i dotacji klubów sportowych, które prowadzą szkolenie nie dzieci, ale dorosłych. Tak się przyjęło, że to tak powinno być - mówiła Małgorzata Sowicka.

- Otóż zadaniem ustawowym jest rozwój sportu dzieci i młodzieży i stąd należy patrzeć, tak jak pan dyrektor powiedział, na szkołę sportową, dzisiaj Szkołę z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. To kosztuje kilka milionów. To nie jest zwykła szkoła. Jak się spojrzy całościowo na koszt jaki ponosi miasto, słusznie, bo sport dzieci i młodzieży należy rozwijać i w to inwestować, to te koszty są z roku na rok coraz większe, bym powiedziała. Szkołą sportowa nie kosztuje nas trzy miliony, czy cztery, tylko kosztuje osiem. To są te koszty, które ponosimy. Kiedy tworzyliśmy szkołę sportową, to ja też się nie spodziewałam, że to tak pięknie się rozwinie i że z setki dzieci będziemy mieć siedemset. I że będą takie efekty, takie sukcesy - uważa dyrektor departamentu oświaty. - Przypomnę, że jeżeli chodzi o strukturę szkoły sportowej, to jest w niej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. To są zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z różnych dyscyplin sportowych. Co do zasady każda dyscyplina ma swój klub sportowy, bo chodzi o to, żeby były to działania naprawdę rozwijające. Silvant jest w klasie sportowej. Tam mamy prawie wszystkie dyscypliny, które cieszą się zainteresowaniem. Tam się odbywają zajęcia w ramach siatki godzin. Czy to nie jest dofinansowanie klubów sportowych? Zapytam wprost i proszę mu uczciwie odpowiedzieć: tak lub nie. To do pana, panie radny to pytanie. W moim przekonaniu to jest dofinansowanie klubów sportowych, bo zajęcia klubowe odbywają się w ramach siatki godzin, a później jeszcze dodatkowo. Jeżeli mówimy o Olimpii, powiem wprost, jeżeli mówimy o klasach sportowych, o klasach z piłki nożnej. Jeżeli w szkole pracują trenerzy Olimpii, to jest to dofinansowanie klubu, czy nie? (...) Jeżeli mamy szczegółowo wyliczać, to ja to zrobię i wyliczę - mówiła Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji w elbląskim ratuszu.

Na koniec tej części obrad komisji Arkadiusz Kolpert zaproponował przeniesienie dyskusji na następne posiedzenie komisji, które zaplanowano na marzec.

