Jak punktowali młodzi elbląscy sportowcy?

Przemek Rojek z Silvant Kajak Elbląg w Systemie Sportu Młodzieżowego zdobył najwięcej punktów spośród elbląskich zawodników. Silvant Kajak, Truso i Orzeł - tak wygląda pierwsza trójka elbląskich klubów w Systemie Sportu Młodzieżowego. Sportowcy z 19 klubów z naszego miasta zdobyli 681,88 punktów.

Występy młodych sportowców (od młodzika do młodzieżowca) na najważniejszych zawodach są przeliczane na punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego. W 2024 r. sklasyfikowano 20 klubów z naszego miasta (Elbląski Klub Karate nie zdobył żadnego punktu), ich zawodnicy zdobyli 681,88 pkt – jest to najniższa zdobycz punktowa od 2020 r. I jest to drugi rok z rzędu, kiedy spada liczba punktów zdobytych przez elbląskich sportowców.

Dwa lata temu młodzi elblążanie zdobyli 801,27 pkt, od tego czasu notujemy regres. Elbląg jest drugim, po Olsztynie ośrodkiem, pod względem liczby zdobytych punktów. Sportowcy ze stolicy województwa zdobyli w 2024 r. 2017,92 pkt. Pierwszą trójkę w naszym województwie pod względem liczby zdobytych punktów zajmują kluby olsztyńskie: KS AZS UWM (495.93 pkt.), YC Nauticus (298 pkt.), Warm-Maz. KS (193.5 pkt.)

Poniżej przedstawiamy jak przedstawiała się elbląska zdobycz punktowa w Systemie Sportu Młodzieżowego w latach 2020 - 2024.

Na poniższym wykresie przedstawiliśmy zdobycze punktowe elbląskich zawodników w Systemie Sportu Młodzieżowego w rozbiciu na poszczególne kategorie wiekowe w latach 2020 - 2024.

W Elblągu najwięcej punktów zdobyli kajakarze Silvant Kajak - 173,75 . Sportowcy z przystani z ul. Radomskiej w porównaniu z rokiem 2023 awansowali o dwa miejsca. Najlepiej punktującymi kajakarzami byli: Przemek Rojek - 46,75 pkt., Mikołaj Kot - 29,6 pkt., Julia Kot - 26,5 pkt. oraz Igor Komorowski - 21,75 pkt. Warto zwrócić uwagę, że w kajakarskim Silvancie punktowało 20 zawodników. Silvant jest czwartym klubem pod względem liczby zdobytych punktów SSM w województwie warmińsko - mazurskim oraz 153. w Polsce. W kajakarstwie klasycznym klub z przystani przy ul. Radomskiej został sklasyfikowany na 7. miejscu w Polsce (na 60, które punktowały). Zwyciężył KS AZS AWF Poznań z dorobkiem 529.63 punktów. Warto też zwrócić uwagę, że elbląscy kajakarze mają dziurę w juniorach młodszych, gdzie w 2024 r. nie zdobyli punktu.

Podobnie jak w 2023 r. na drugim miejscu uplasowało się Truso. Tym razem „Trusiacy“ zdobyli 165,33 pkt. Najwięcej judoczka Aleksandra Kocięba i lekkoatleta Mikołaj Rodziewicz - po 8 oraz judocy Mikołaj Galiński i Szymon Zieliński - 5,8 pkt. W Truso punktowało 125 osób, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że część z tych osób startowało w konkurencjach drużynowych. Truso jest szóste w województwie warmińsko - mazurskie i 201. w Polsce. Można przypuszczać, że w kolejnych latach Truso może punktować lepiej. Aż 101,31 pkt. zdobyli młodzicy tego klubu.

Na trzecim miejscu sklasyfikowano elbląski Orzeł z dorobkiem 113 punktów. Przypomnijmy, że rok wcześniej Orzeł był elbląskim liderem w Systemie Sportu Młodzieżowego. Najlepiej punktującymi zawodnikami bylin Ada Jażdżyńska z dorobkiem 22 punktów oraz Amelia Nowakowska i Jan Stosik - po 12 punktów. W Orle punkty zdobywało 15 zawodników w short tracku, łyżwiarstwie szybkim i pięcioboju nowoczesnym. Orzeł jest 12. w województwie warmińsko - mazurskim i na 344. miejscu w Polsce. Jeżeli weźmiemy pod uwagę punkty zdobywane w short tracku, to elbląski Orzeł jest 6. w Polsce na 11 sklasyfikowanych klubów. Na pierwszym miejscu w tej klasyfikacji jest Juvenia Białystok z dorobkiem 752,92 pkt.

Na wykresie poniżej przedstawiliśmy zdobycz punktową pierwszej trójki elbląskich klubów w latach 2020 - 2024.

Czwarte miejsce zajęła Korona. z dorobkiem 42 pkt. Na Mistrzostwach Polski Juniorów Patryk Stasiełowicz zdobył 42 pkt. (całość punktów Korony) i tym samym „załatwił“ swojemu klubowi wysoką pozycję w Elblągu. Warto zwrócić uwagę, że w 2023 r. Korona zdobyła 26 pkt, na które złożyła się zdobycz czterech zawodników. Wówczas elbląscy kanadyjkarze uplasowali się na ósmej pozycji w mieście.

Na piątym miejscu sklasyfikowano Tomitę. Judocy tego klubu zdobyli 39,8 pkt, na co złożyły się wyniki 9 zawodników. Najwięcej punktów - 10 zdobył Jakub Sielski. Porównanie zdobyczy punktowych judoków Truso i Tomity wygląda następująco: w rywalizacji mężczyzn Tomita zdobyła 36,8 pkt., ich koledzy z Truso - .31.3 pkt. Wśród kobiet Tomita zdobyła 3 oczka, judoczki Truso - 24.

Klasyfikacja elbląskich klubów w SSM za rok 2024 (w nawiasie wynik w 2023 r.)

1) Silvant Kajak - 173,75 pkt. (122,75 pkt.)

2) Truso - 165,33 pkt. (143,53 pkt.)

3) Orzeł - 113 pkt (215, 5 pkt.)

4) Korona - 42 pkt..(26 pkt.)

5) Tomita - 39,8 pkt (31,25 pkt.)

6) Viking - 32 pkt. (24 pkt.)

7) Jedynka - 24 pkt (49 pkt.).

8) Atak - 22 pkt. (1 pkt.)

9) Meyer - 17 pkt. (41 pkt.)

10) Olimpia - 14 pkt. (46,79 pkt.)

11) Mlexer - 9 pkt. (4,5 pkt.)

12) Flota - 7 pkt. (3 pkt.)

13) Orlik- 5 pkt.(3 pkt.)

14) ex aequo: Tygrys, Concordia, Olimpia Zapasy - po 4 pkt. (odpowiednio 24 pkt., 10 pkt., 3 pkt.)

17) ex aequo: Skoczek, Olimpia Judo, Kontra - po 2 pkt. (odpowiednio niesklasyfikowany, 6,5 pkt., niesklasyfikowany)

Klasyfikacja dyscyplin w SSM za rok 2024

1) Kajakarstwo klasyczne (Silvant Kajak, Korona) - 215,75 pkt

2) Short track (Orzeł) - 98 pkt

3) Judo mężczyzn (Truso, Tomita)- 68,1 pkt.

4) Piłka ręczna kobiet (Truso) - 52,97 pkt

5) Łyżwiarstwo szybkie (Viking, Orzeł)- 41 pkt.

6) Judo kobiet (Truso, Tomita, Olimpia Judo) - 29 pkt.

7) Pływanie (Jedynka)- 24 pkt.

8) Siatkówka plażowa mężczyzn (Atak) - 22 pkt.

9) Koszykówka kobiet (Truso) - 20 pkt.

10) Piłka nożna mężczyzn (Olimpia, Concordia) - 18 pkt.

11) Podnoszenie ciężarów (Meyer) - 17 pkt.

12) Lekkoatletyka (Truso) - 16 pkt.

13) Piłka ręczna mężczyzn (Truso) - 12,39 pkt.

14) Pięciobój nowoczesny (Orzeł, Orlik) - 11 pkt

15) Tenis stołowy (Mlexer) - 9 pkt

16) Strzelectwo sportowe (Flota) - 7 pkt.

17) Boks (Tygrys, Kontra) - 6 pkt.

18) Koszykówka mężczyzn (Truso) - 4,67 pkt.

19) Koszykówka 3x3 Kobiet (Truso) - 4 pkt.

19) Zapasy styl klasyczny (Olimpia Zapasy) - 4 pkt.

21) Szachy (Skoczek) - 2 pkt.

Pierwsza 10 zawodników elbląskich klubów punktujących w SSM w 2024 r.

1) Przemysław Rojek (Silvant) - 46,75 pkt.

2) Patryk Stasiełowicz (Korona) - 42 pkt.

3) Mikołaj Kot (Silvant) - 29,5 pkt.

4) Julia Kot (Silvant) - 26,5 pkt.

5) Marcel Jureko (Jedynka) - 24 pkt.

6) Ada Jażdżyńska (Orzeł) - 22 pkt.

7) Igor Komorowski (Silvant) - 21,75 pkt.

8) Emilia Zawisza (Viking) - 17 pkt.

9) Mikołaj Florkowski (Viking) - 15 pkt.

10) ex aequo: Amelia Nowakowska, Jan Stosik (oboje Orzeł) - po 12 pkt.

Punkty zdobywało 232 zawodników.