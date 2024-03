Juniorki młodsze Truso powalczą o awans

Od piątku do niedzieli (22-24 marca) w hali przy ul. Kościuszki rozgrywany będzie turniej 1/16 mistrzostw Polski juniorek młodszych w piłce ręcznej kobiet, którego gospodarzem jest Energa MKS Truso Elbląg.

Juniorki młodsze Truso wygrała rozgrywki ligowe województwa warmińsko-mazurskiego w swojej kategorii wiekowej. Elblążanki miały dwóch przeciwników, zatem rozegrały zaledwie cztery mecze. Podopieczne Marty Czapli okazały się lepsze od Play Ostróda i MTS Giżycko. Spośród czternastu zawodniczek, część grała także w rozgrywkach juniorki oraz II-ligowych. W szeregach drużyny jest sześć młodziczek, które z racji wieku nie mogły grać w II lidze, zatem spędziły na parkiecie mniej minut niż ich starsze koleżanki. Elblążanki nie mają łatwej drogi do awansu do 1/8 finału mistrzostw Polski.

- Grupa jest dość mocna - powiedziała trenerka Truso. - Pierwsza drużyna województwa pomorskiego Szczypiorniak Ustka, druga drużyna kujawsko-pomorskiego UKS Vambresia Wąbrzeźno i ostatnim rywalem z klucza miał być drugi zespół województwa zachodnio-pomorskiego, ale w tym województwie nie ma ligi juniorek młodszych. Dolosowano do nas zespół z najmocniejszego województwa czyli mazowieckiego, a tą drużyną jest UKS Varsovia. Z Ustką mieliśmy okazję grać na turniejach, więc co nieco wiemy o tej drużynie. W Wąbrzeźnie w zeszły roku w większości grały młodziczki. Z Varsovią grałyśmy w zeszłym roku też w 1/16 juniorki młodszej i jest to najbardziej ograna drużyna. Na razie niewiele wiemy o zespołach, analizujemy materiały, ale nie da się ukryć, że jest to wymagająca grupa. Pierwszy nasz mecz będzie najtrudniejszy, ale kluczowy. Jakby się udało wygrać, to później będzie łatwiej. Dziewczyny zapowiedziały, że będą walczyć i nie oddadzą ani centymetra parkietu - podsumowała Marta Czapla.

Terminarz 1/16 mistrzostw Polski juniorek młodszych:

Piątek (22 marca):

16:00 Szczypiorniak Ustka - UKS Vambresia Wąbrzeźno

18:00 Energa MKS Truso Elbląg - UKS Varsovia

Sobota (23 marca):

15:00 UKS Varsovia - Szczypiorniak Ustka

17:00 Energa MKS Truso Elbląg - UKS Vambresia Wąbrzeźno

Niedziela (24 marca):

10:00 UKS Vambresia Wąbrzeźno - UKS Varsovia

12:00 Energa MKS Truso Elbląg - Szczypiorniak Ustka

Wszystkie mecze zostaną rozegrane w hali przy ul. Kościuszki. Wstęp wolny.