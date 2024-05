Prezydent spotkał się z komitetem strajkowym w EPWiK

W niedzielę doszło do spotkania komitetu strajkowego, powstałego w EPWiK, z prezydentem Elbląga Michałem Missanem. – Rozmowy były prowadzone w dobrej atmosferze – przyznają zgodnie obie strony. Co dalej ze strajkiem w spółce?

Przypomnijmy, że powołany po referendum zakładowym komitet strajkowy ogłosił, że strajk rozpocznie się 3 czerwca. Szacuje, że może wziąć w nim udział około połowy załogi, która ma odstąpić od pracy. W niedzielę przedstawiciele komitetu strajkowego spotkali się w siedzibie EPWiK przy ul. Rawskiej z prezydentem Michałem Missanem. Spotkanie trwało około półtorej godziny. Co ustalono?

- Data strajku 3 czerwca jest aktualna, natomiast pan prezydent zadeklarował, że w możliwie krótkim czasie przeprowadzi audyt w firmie. Naszym postulatem jest zdymisjonowanie pana prezesa, co mocno w tych rozmowach z naszej strony wybrzmiało. Pan prezydent obiecał, że odbędzie z prezesem rozmowę, aby zaprzestał jakichkolwiek szykan wobec członków naszego związku – mówił tuż po zakończeniu niedzielnych rozmów Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Alternatywa, w którym zrzeszony jest Ogólnopolski Związek Pracowników Oświaty i Usług, działający w EPWiK i zapowiadający strajk.

Czekają na gest prezydenta

Piotr Szumlewicz dodał, że ze strony prezydenta padła deklaracja o sprawdzeniu w najbliższych dniach, czy w innych elbląskich miejskich spółkach jest dodatek stażowy oraz jakie są wynagrodzenia w innych przedsiębiorstwach wodociągowych w województwie.

- W ramach dobrej woli, jeśli pan prezydent okaże choć gest, to bylibyśmy skłonni zgodzić się na, by ten strajk – na czas trwania audytu - był łagodniejszy. Na przykład ludzie nie odeszliby od pracy, tylko oflagowalibyśmy firmę i byśmy strajkowali w inny sposób, nie tak uciążliwy dla mieszkańców. Zaproponowaliśmy, by takim dobrym gestem, który pokazywałby zmianę polityki spółki i miasta, była jednorazowa wypłata w czerwcu kwoty 200-300 zł dla każdego pracownika. Prezydent odpowiedział, że te sprawy rozstrzygnie w najbliższych dniach. Czekamy na konkrety – audyt, badania warunków pracy w innych spółkach w mieście i firmach wodociągowych w innych miastach oraz rozmowy prezydenta z prezesem EPWiK. Mówimy, że to w ich interesie jest zrobić wszystko, by ten strajk opóźnić. Dla nas dodatek stażowy jest ważniejszy niż te 600 zł podwyżki – dodał Piotr Szumlewicz.

Piotr Szumlewicz opowiada o efektach rozmów z prezydentem (fot. RG)

Komitet strajkowy w rozmowach z prezydentem reprezentowali również Jolanta Raczyńska, Witold Skarbek i Krzysztof Matus. Ze strony miasta oprócz prezydenta na spotkaniu byli: Dariusz Ostrowski, dyrektor departamentu gospodarki i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim oraz Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta. Na spotkaniu nie było prezesa EPWiK Marka Misztala.

- Rozmowy przeprowadzone w bardzo przyjaznej atmosferze, pewne rzeczy ustaliliśmy. Jeśli chodzi o szczegóły, to strona związkowa może je przekazać. Panią rzecznik zostawiam do dyspozycji, a ja muszę uciekać, bo za 10 minut muszę być na oficjalnym zakończeniu zawodów Aquatlon – powiedział nam prezydent Michał Missan tuż po wyjściu z siedziby EPWiK.

"Przyjął wniosek do wiadomości"

Rzecznik prasowy prezydenta Joanna Urbaniak potwierdziła w rozmowie z nami, że prezydent zadeklarował sprawdzenie kwestii dodatków stażowych w innych spółkach miejskich oraz średnich wynagrodzeń w podobnych firmach w sąsiednich samorządach.

– Zostanie przeprowadzony też audyt zewnętrzny dotyczący działalności EPWiK, po jego wynikach dojdzie do kolejnego spotkania ze związkowcami. Mamy nadzieję, że firmę do audytu uda się wyłonić w połowie czerwca. Zależy nam, by był on gotowy jak najszybciej – powiedziała Joanna Urbaniak. Dodała również, że w kwestii wypłaty 200-300 zł dla każdego pracownika prezydent Elbląga nie jest stroną.

– Nie może więc deklarować żadnych wypłat. Przyjął ten wniosek związkowców do wiadomości. Na pewno jak najszybciej, przed 3 czerwca, odbędzie się spotkania pana prezydenta z prezesem EPWiK – odpowiedziała rzeczniczka i dodała. - Pan prezydent chciał dzisiaj od związkowców, poza kwestiami pracowniczymi, dowiedzieć się także, jak miałaby przebiegać akcja strajkowa, aby bezpieczeństwo elblążan nie zostało naruszone. Obie stronom rozmów zależy na porozumieniu, by ten spór w EPWiK jak najszybciej zakończyć.

Zapytaliśmy rzeczniczkę również o to, jak Michał Missan odnosi się do postulatu związkowców dotyczącego zwolnienia prezesa EPWiK. – Pan prezydent zadeklarował audyt zewnętrzny. Zobaczymy, jakie będą jego wyniki. Dopiero po nich będzie podejmował kolejne decyzje dotyczące sugestii i żądań strony związkowej – odpowiedziała.